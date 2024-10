BYD e Black Myth: Wukong stringono una partnership strategica globale per l'innovazione e la conservazione del patrimonio culturale

BYD ha annunciato una nuova collaborazione strategica con Black Myth: Wukong, il primo gioco AAA della Cina, divenendo l'automotive brand partner esclusivo del titolo.

Questa alleanza strategica riflette l'impegno comune di entrambe le aziende per l'innovazione tecnologica e la promozione della cultura cinese, puntando a creare esperienze uniche e contribuire alla conservazione del patrimonio storico.

Black Myth: Wukong ha rapidamente conquistato il mondo del gaming, superando un milione di vendite nella prima ora dal lancio e oltre 10 milioni nei primi tre giorni, con più di 3 milioni di giocatori simultanei. Questo successo ha consacrato il titolo tra i migliori giochi single-player al mondo, segnando una svolta per i videogiochi AAA cinesi.

Dall'altro lato, BYD è diventata il principale produttore globale di veicoli a nuova energia (NEV), presente in oltre 95 Paesi e con una presenza forte in più di 400 città. I veicoli BYD sono sinonimo di innovazione e tecnologia avanzata, grazie a investimenti record in Ricerca & Sviluppo che, nel primo semestre del 2024, hanno raggiunto 20,2 miliardi di RMB, superando di gran lunga l'utile netto.

Innovazione al centro: BYD e Black Myth

La partnership tra BYD e Black Myth: Wukong si fonda su un percorso comune di perseveranza e innovazione tecnologica. Entrambe le realtà hanno superato sfide significative per diventare leader nei rispettivi settori. Con l’uso dell’Unreal Engine 5, il gioco raggiunge livelli elevatissimi di grafica e fluidità, aprendo una nuova strada per l'industria videoludica cinese.

Per BYD, l’innovazione rappresenta il suo DNA. Tecnologie chiave come la Blade Battery, la piattaforma e-Platform 3.0 e il sistema di controllo del telaio Disus hanno rivoluzionato il mercato automobilistico. Grazie a queste innovazioni, i consumatori possono accedere a veicoli che offrono alte prestazioni, sicurezza e sostenibilità.

Cultura e storia: una missione comune

Oltre all’innovazione tecnologica, BYD e Game Science, lo sviluppatore di Black Myth: Wukong, hanno deciso di unire le forze per la conservazione del patrimonio storico cinese. La loro iniziativa “Protezione delle reliquie e dei tesori nazionali cinesi” mira a digitalizzare monumenti storici in Cina, con l’obiettivo di facilitare futuri interventi di restauro. Il progetto inizierà nel 2024 nella provincia di Shanxi, location chiave di molte scene del gioco, e prevede collaborazioni con musei locali per la scansione digitale di tesori nazionali.

Questa partnership tra BYD e Black Myth: Wukong rappresenta un esempio perfetto di come tecnologia e cultura possano coesistere. Mentre il gioco continua a raccogliere consensi globali, BYD si conferma un pioniere non solo nell'automotive, ma anche nella promozione della cultura cinese e nella conservazione del patrimonio storico. Un futuro dove innovazione, tecnologia e tradizione si fondono è già realtà grazie a questa collaborazione strategica.