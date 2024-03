BYD, prodotti 7 Milioni di veicolo a nuova energia

BYD, il gigante cinese dell'auto elettrica e delle batterie, ha segnato un altro traguardo storico nella sua storia già ricca di successi.

Il 25 marzo, lo stabilimento di Jinan ha visto uscire dalla sua linea di produzione il 7 milionesimo veicolo a nuova energia (NEV), la DENZA N7, consolidando ulteriormente la posizione di BYD come leader mondiale nel settore dei NEV.

Questo risultato arriva dopo un percorso di crescita rapida e sostenuta: a maggio 2021, BYD celebrava il milionesimo NEV prodotto, per poi triplicare tale cifra in soli 18 mesi. La produzione ha superato i 5 milioni di unità nove mesi dopo, e in appena sette mesi successivi, l'azienda ha raggiunto il traguardo dei 7 milioni, testimoniando l'impressionante capacità produttiva e l'efficienza dell'azienda.

Nel 2023, le vendite annuali cumulative di NEV di BYD hanno toccato i 3,02 milioni di unità, un risultato che sottolinea la leadership globale del marchio nelle vendite di NEV. Il successo di BYD è evidente anche nelle classifiche di vendita, con diversi modelli dei suoi marchi che dominano le rispettive categorie.

La strategia internazionale di BYD ha giocato un ruolo cruciale in questo successo. Con una crescita del 337% rispetto all'anno precedente, le vendite di autovetture a nuova energia all'estero hanno superato le 240.000 unità, facendo di BYD il primo esportatore cinese di NEV nel 2023. I veicoli di BYD sono ora presenti in 64 Paesi e regioni, con investimenti strategici in impianti di produzione in Tailandia, Brasile, Uzbekistan e Ungheria.

Quest'anno, l'azienda ha inoltre ottenuto il ruolo di partner ufficiale del Campionato Europeo di Calcio UEFA 2024™, una vetrina prestigiosa che permetterà a BYD di esporre i suoi veicoli a nuova energia su una piattaforma mondiale.

Guardando al futuro, BYD si impegna a espandere e approfondire le proprie strategie di localizzazione dei prodotti, delle tecnologie e della presenza del marchio sui mercati internazionali. L'obiettivo è quello di guidare l'industria automobilistica globale verso un futuro più sostenibile, dimostrando l'impegno di BYD per un'era automobilistica più green.