BYD SEALION 7: Il nuovo SUV elettrico sportivo e versatile arriva in Europa

BYD amplia la sua presenza in Europa con il nuovo SEALION 7, un SUV elettrico sportivo della Serie Ocean, pensato per i clienti che cercano un veicolo dinamico, tecnologico e sostenibile.

Dotato di avanzate tecnologie EV, prestazioni sportive e un design studiato per massimizzare l’efficienza aerodinamica, SEALION 7 mira a ridefinire gli standard del segmento dei SUV elettrici sportivi.

Design ispirato all’oceano con linee potenti e aerodinamiche

Sviluppato sotto la direzione del Global Design Director Wolfgang Egger, il SEALION 7 incarna il linguaggio stilistico della Serie Ocean di BYD. Il frontale con motivo a “X” e i fari LED a doppio U richiamano il movimento delle onde, mentre il profilo deciso e il tetto spiovente completano un look atletico e moderno. Dettagli come le maniglie a filo e lo spoiler posteriore a coda d’anatra accentuano la sportività della vettura e migliorano l’efficienza aerodinamica, aumentando l’autonomia.

Motorizzazione e autonomia per ogni esigenza

Il SEALION 7 è equipaggiato con motori elettrici ad alte prestazioni, tra cui il motore elettrico di serie più veloce al mondo, capace di raggiungere i 23.000 giri al minuto. La versione Comfort a trazione posteriore dispone di un motore da 230 kW (380 Nm) che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Le versioni Design AWD ed Excellence AWD aggiungono un secondo motore da 160 kW per una potenza totale di 390 kW (690 Nm), che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

L’autonomia arriva fino a 502 km nel ciclo WLTP, garantita dalla rivoluzionaria batteria Blade di BYD, basata sulla tecnologia litio-ferro-fosfato (LFP). Questa batteria, progettata per massimizzare la sicurezza e la durata, offre tempi di ricarica rapidi, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti con la versione Excellence AWD.

Interni spaziosi e tecnologia di bordo avanzata

All’interno, SEALION 7 offre un ambiente spazioso e confortevole per cinque adulti, con un pavimento piatto e abbondante spazio per la testa. Il design dell’abitacolo è arricchito da un ampio tetto panoramico e materiali di alta qualità. Il sistema di infotainment include un display touchscreen rotabile da 15,6 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre il cruscotto digitale da 10,25 pollici e l’Head-Up Display (nelle versioni Excellence AWD) migliorano l’esperienza di guida.

Il sistema audio Dynaudio a 12 altoparlanti e il controllo vocale avanzato, in grado di rispondere ai comandi di ciascun passeggero, aggiungono comfort e interattività, rendendo SEALION 7 una vera “sala di controllo” su quattro ruote.

Innovazione per la sicurezza e l’efficienza

La batteria Blade e la tecnologia Cell-to-Body (CTB) offrono una maggiore rigidità strutturale e sicurezza, mentre le sospensioni avanzate e il sistema iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) migliorano la stabilità e la tenuta su strada. SEALION 7 è inoltre equipaggiato con l’ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida BYD DiPilot 10, che include Cruise Control adattivo, assistenza alla guida in condizioni di traffico e sensori di parcheggio con telecamera a 360 gradi.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “SEALION 7 rappresenta il nostro impegno per offrire una mobilità elettrica che sia tanto potente quanto sostenibile. Siamo entusiasti di presentare questo modello ai clienti europei, sicuri che apprezzeranno la qualità e le prestazioni che BYD mette in ogni veicolo.”

Con BYD SEALION 7, la casa automobilistica cinese dimostra come tecnologia, sostenibilità e sportività possano convivere in un SUV elettrico all’avanguardia, pensato per una clientela europea esigente.