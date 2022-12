C02 la parola piu' utilizzata nel settore auto

A soli tre mesi dall'insediamento del Comitato Scientifico, l'Osservatorio Auto e Mobilità di Luiss Business School ha presentato le sue attività.

Ampia attenzione alla mappatura e all'analisi delle dinamiche di comunicazione, delle politiche commerciali e della risposta del mercato alle innovazioni di prodotto, di sistema e di servizio, ma anche al'attività di ricerca di adeguate strategie energetiche per l'auto e la mobilità in Italia e in Europa, attraverso sostenibilità, sicurezza energetica, sviluppo industriale, crescita socioeconomica e mercato. Presentati anche i risultati della prima ricerca dell'Osservatorio, che ha svelato quali siano le parole dell'Innovazione nel settore auto e mobilità in tema di Sostenibilità, Mobilità, Sicurezza, Elettrificazione. Le parole dell'innovazione più utilizzate risultano essere CO2, Battery, Safety, Hybrid, EV, Mobility e Sustainability. CO2 è risultato essere il termine di gran lunga più utilizzato (41% dei contributi relativi a trenta parole chiave utilizzate per l’analisi). Le tecnologie di maggiore interesse sono relative all’elettrificazione (Battery 13%, Hybrid 10% ed EV 10%), grande interesse anche per la sicurezza (Safety 12%) e l’evoluzione del concetto di mobilità (Mobility 7%).