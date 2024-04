Cala il mercato delle due ruote a Marzo, ma il trimestre rimane positivo

Il mercato delle moto, scooter e ciclomotori ha registrato a marzo 2024 una flessione del 5,21%, con 35.605 unità vendute,

influenzato da condizioni meteorologiche avverse, un confronto con un marzo 2023 particolarmente florido e meno giorni lavorativi a disposizione. Nonostante questo, il primo trimestre dell'anno si chiude comunque in positivo, con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando l'importanza del settore delle due ruote sia come soluzione di mobilità che come passione.

A marzo, le moto hanno immatricolato 17.431 veicoli, mostrando una diminuzione del 4,09%, mentre gli scooter hanno subito un calo maggiore, del 6,36%, con 16.704 unità vendute. I ciclomotori hanno visto una riduzione delle vendite del 5,04%, con 1.470 unità. Tuttavia, il cumulato dei primi tre mesi dell'anno evidenzia una crescita complessiva del 3,08%, con 85.113 nuovi veicoli sulle strade. Gli scooter guidano la crescita con un aumento del 3,64%, seguiti dalle moto e dai ciclomotori, questi ultimi con un lieve calo dell'1,22%.

Il segmento dei veicoli elettrici ha registrato una flessione minore, del 3,01%, con 1.065 veicoli venduti a marzo. Interessante notare che i ciclomotori elettrici hanno visto un aumento significativo del 32,02%, contribuendo positivamente al settore con 503 unità vendute. Al contrario, gli scooter elettrici hanno subito un calo notevole del 24,16%, mentre le moto elettriche hanno registrato una crescita del 29,41% con 44 unità vendute. Nonostante la performance positiva in alcuni segmenti, il cumulato annuo dei veicoli elettrici rimane in territorio negativo, con una diminuzione del 24,36% e un totale di 2.124 unità vendute.

Il mercato delle due ruote affronta così sfide e opportunità, mantenendo una tendenza complessivamente positiva nei primi mesi del 2024, nonostante le difficoltà specifiche del mese di marzo.