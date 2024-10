Campello e Shineray Group presentano in Italia la nuova gamma SUV SWM

Campello SpA, distributore ufficiale del brand SWM in Italia, insieme a Shineray Group, ha presentato in anteprima nazionale la nuova gamma di SUV SWM in un evento riservato ai professionisti del settore.

L’evento, svoltosi presso lo Spazio Antologico degli East End Studios di Milano, ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco del settore automotive italiano e di personalità come Giulia Cicchine, giornalista sportiva.

Alessandro Campello, CEO di Campello SpA, ha annunciato con entusiasmo il lancio della gamma SWM in Italia. "SWM è un brand nato in Italia, e oggi torna con una gamma di SUV a 4 ruote, matura ed evoluta", ha dichiarato Campello. Jiang Bo, Vice General Manager di SWM-Shineray, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il gruppo industriale, che dal 2014 ha acquisito il marchio SWM.

Quattro nuovi SUV SWM pronti per il mercato italiano



La gamma di SUV SWM, che comprende i modelli G01, G01F, G03F e G05, si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, il design contemporaneo e l’ampia versatilità. Con configurazioni a 7 posti e motori omologati Euro 6, questi SUV sono pensati per le famiglie numerose e per chi ama viaggiare in compagnia. Un elemento interessante è l’anticipazione dell'arrivo di un modello plug-in ibrido, l'EV G03F EDI, che segna l'inizio della transizione elettrica per il brand.

Tutti i veicoli della gamma presentata sono disponibili con alimentazione benzina, con un'opzione GPL per alcuni modelli, e garantiti per cinque anni o fino a 100.000 km. La presentazione ha evidenziato la capacità dei SUV SWM di soddisfare le esigenze dei neopatentati, grazie a caratteristiche come i sedili in pelle, Apple Car Play & Android Auto, cerchi in lega e ampie dotazioni di sicurezza, compresi sensori di parcheggio e telecamere posteriori.

L’arrivo del modello elettrico X30L



Un'altra novità presentata è l'X30L, un veicolo elettrico con configurazione a 7 posti che sarà commercializzato all'interno della gamma di veicoli commerciali Shineray entro fine 2024. L'X30L rappresenta il passo avanti di SWM e Campello verso la mobilità elettrica, combinando praticità, sicurezza e un design moderno.