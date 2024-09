Carlos Tavares testa la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF sulla pista di Balocco

Lancia celebra il suo attesissimo ritorno nel mondo dei rally con un test speciale della nuova Ypsilon Rally4 HF presso il Proving Ground di Stellantis a Balocco.

Questo importante evento segna una nuova era per il marchio, che si prepara a riaccendere la sua leggendaria presenza nelle competizioni automobilistiche.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha personalmente collaudato la vettura su uno dei tracciati più prestigiosi dedicati allo sviluppo automobilistico. Situato in provincia di Vercelli, il circuito di Balocco si estende su oltre 80 chilometri e rappresenta un vero e proprio tempio dei collaudi ad alte prestazioni.

“Vedere Carlos Tavares al volante della Ypsilon Rally4 HF è stato un momento straordinario”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia. “Il motore turbo da 212 CV e la precisione ingegneristica della vettura sono frutto della passione del nostro team. Questo modello unisce ambizione e umiltà, ed è solo l'inizio di un entusiasmante viaggio nel mondo del rally.”

Lancia invita i fan e gli appassionati a seguirla da vicino il 24-25 ottobre, quando ulteriori novità verranno svelate.

Ypsilon Rally4 HF : un'auto progettata per vincere

La Ypsilon Rally4 HF, che ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso maggio, è progettata per le competizioni e rappresenta il cuore delle gare della classe Rally 4. Il suo motore 1.2 turbo a tre cilindri sviluppa 212 CV, offrendo prestazioni eccezionali grazie alla trazione anteriore e alla trasmissione meccanica a 5 marce, dotata di differenziale autobloccante meccanico. Questo modello si rivolge a giovani piloti che desiderano emergere nel mondo delle competizioni, offrendo agilità, potenza e precisione.

Accanto alla Ypsilon Rally4 HF, Lancia ha presentato anche la nuova Ypsilon HF, la versione stradale ad alte prestazioni, con un motore completamente elettrico da 280 CV. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, la Ypsilon HF rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e sostenibilità, grazie alla sua motorizzazione 100% elettrica.

La nuova era di Lancia: innovazione e tradizione

Il ritorno di Lancia nel motorsport è parte di una strategia più ampia del brand per riaffermarsi come leader nelle competizioni automobilistiche. Il 2025 segnerà il pieno rientro del marchio nel rally, combinando tradizione e innovazione per raggiungere nuovi traguardi. Questo ritorno non rappresenta solo una sfida sportiva, ma anche un impegno a riportare in auge i valori storici di Lancia, uniti alle tecnologie più avanzate.

La Ypsilon HF stradale, con il suo design aggressivo e l'assetto ribassato, è ispirata ai modelli più radicali del passato di Lancia. Con un’autonomia fino a 403 km, la Ypsilon HF è perfetta per chi cerca un'esperienza di guida dinamica e sostenibile.

Gamma Lancia Ypsilon : Tre versioni per tutti i gusti

L’attuale gamma Lancia Ypsilon offre tre diverse versioni, pensate per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato:

La Nuova Lancia Ypsilon, dedicata a una clientela giovane e dinamica, è un mix di eleganza e versatilità.

La Nuova Lancia Ypsilon LX è pensata per chi desidera un veicolo con dotazioni ricche e complete, ideale per chi cerca il massimo comfort.

La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, frutto della collaborazione con lo storico marchio di design italiano, offre un'esperienza di lusso unica, con interni che richiamano il benessere di una casa moderna.

Tutte e tre le versioni sono disponibili con motorizzazioni elettriche e ibride, dimostrando l’impegno di Lancia nel promuovere la sostenibilità senza sacrificare le prestazioni. La versione ibrida, dotata di un motore 1.2L da 100 CV con tecnologia 48V, garantisce fluidità e, in alcune condizioni, permette una mobilità completamente elettrica. La versione 100% elettrica, invece, offre un’autonomia di ben 403 km e supporta la ricarica rapida, assicurando un’esperienza di guida all’avanguardia.

Offerte speciali per la gamma Lancia Ypsilon

Per tutto il mese in corso, Lancia offre delle promozioni imperdibili. La Nuova Ypsilon Ibrida è disponibile a partire da 130€ al mese per 35 mesi, usufruendo del bonus statale in caso di rottamazione. Chi preferisce l’elettrico può invece optare per la Nuova Ypsilon Elettrica, con una rata di 150€ al mese, che include anche la soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox. Al termine del finanziamento, il cliente può decidere se tenere, sostituire o restituire il veicolo, garantendo massima flessibilità.

Lancia è pronta a tornare al centro della scena nel mondo del motorsport con la Ypsilon Rally4 HF e la sua gamma di modelli innovativi. Il marchio unisce tradizione e innovazione, proponendo soluzioni che guardano al futuro, senza dimenticare le sue radici. Con la combinazione di sostenibilità e prestazioni elevate, Lancia punta a riaffermarsi come protagonista sia su strada che nelle competizioni.