CES 2025: Bosch eBike Systems introduce “Battery Lock” per proteggere le batterie delle eBike dai furti

Al CES 2025 di Las Vegas, Bosch eBike Systems ha presentato una novità che promette di cambiare radicalmente la sicurezza delle eBike: la funzione “Battery Lock”.

Questa tecnologia innovativa mira a contrastare il problema dei furti, rendendo le batterie inutilizzabili se sottratte e aumentando la tranquillità dei proprietari.

“Battery Lock” è una funzione digitale che si integra nel sistema intelligente Bosch, già noto per le soluzioni di protezione come “eBike Lock” e “eBike Alarm”. Attivando questa nuova funzionalità tramite l’app eBike Flow, la batteria si blocca automaticamente quando l’eBike viene spenta, impedendone l’utilizzo su altri mezzi. Se un ladro tentasse di installare la batteria rubata su un’altra eBike con sistema Bosch, il motore non si attiverebbe, rendendo il furto inutile.

La visione di Bosch: proteggere ogni eBike dal furto

Gregor Dasbach, Responsabile del Digital Business di Bosch eBike Systems, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione: “La batteria è uno dei componenti più preziosi di una eBike. Con ‘Battery Lock’ offriamo una protezione aggiuntiva che permette ai possessori di eBike di parcheggiarla con maggiore tranquillità. La nostra vision è chiara: vogliamo che in futuro nessuna eBike con sistema Bosch venga rubata”.

Come funziona “Battery Lock”

La protezione tradizionale delle batterie rimovibili, come le PowerTube e PowerPack, avviene attraverso un lucchetto meccanico. “Battery Lock” aggiunge un livello digitale a questa sicurezza: quando l’eBike viene spenta, la batteria si blocca automaticamente. Se poi viene rimossa e tentata l’installazione su un altro veicolo Bosch, il supporto alla pedalata viene disattivato, rendendo l’eBike inutilizzabile.

La funzione può essere gestita in modo flessibile attraverso diverse “chiavi digitali”, come lo smartphone con l’app eBike Flow o i display Kiox 300 e Kiox 500. Inoltre, il proprietario può disattivare “Battery Lock” in caso di necessità, ad esempio per condividere la batteria con amici o familiari.

Compatibilità e flessibilità totale

“Battery Lock” sarà compatibile con tutte le batterie e le combinazioni di batterie del sistema intelligente Bosch, inclusi DualBatteries e il PowerMore 250 Range Extender. La funzione sarà disponibile tramite aggiornamento over-the-air tramite l’app eBike Flow e farà parte dell’abbonamento a pagamento Flow+.

Un ecosistema di sicurezza digitale in continua evoluzione

Bosch eBike Systems ha già introdotto altre soluzioni di sicurezza digitale. La funzione “eBike Lock”, già disponibile, consente di utilizzare il telefono o i display Kiox come chiavi digitali per attivare il supporto del motore. La funzione “eBike Alarm”, invece, avvisa i proprietari in caso di movimenti sospetti e fornisce la posizione della eBike in tempo reale, inviando notifiche push al telefono e attivando il tracking GPS in caso di furto.

Inoltre, il “pass eBike” funge da libretto digitale, raccogliendo tutte le informazioni principali sul veicolo e semplificando la trasmissione dei dati alle autorità in caso di furto.

Disponibilità e futuro della funzione “Battery Lock”

La nuova funzione sarà disponibile a partire dall’estate 2025. I possessori di eBike Bosch potranno installarla comodamente tramite aggiornamento software, rendendo la propria eBike ancora più sicura grazie a questa protezione aggiuntiva.

Con questa innovazione, Bosch dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento nel settore delle eBike, non solo in termini di tecnologia avanzata, ma anche di sicurezza e protezione per i suoi clienti. Una soluzione che punta a ridurre drasticamente il fenomeno dei furti, rendendo le eBike sempre più sicure e affidabili.