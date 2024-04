Chery auto, nuova partnership in Europa con marchio premium

La Chery Automobile nota azienda automobilistica cinese, è in procinto di espandere la sua presenza nel mercato europeo attraverso significative collaborazioni con marchi automobilistici premium.

Yin Tongyue, presidente di Chery, ha recentemente riuportato da Reuterche l'azienda sta finalizzando gli accordi con due prestigiosi marchi europei per l'utilizzo della piattaforma elettrica E0X di Chery. Uno di questi accordi sarà siglato durante il suo imminente viaggio in Europa.

Queste collaborazioni sono parte di una strategia più ampia che mira a posizionare Chery come un attore principale nel settore delle auto elettriche a livello globale. L'Exlantix ET, il nuovo SUV elettrico di punta della loro linea Exeed, è uno dei primi prodotti sviluppati su questa piattaforma avanzata.

Oltre a queste collaborazioni, Chery ha annunciato trattative per avviare la produzione di veicoli nello stabilimento precedentemente occupato da Nissan a Barcellona, Spagna. Questo sito rappresenterebbe il primo impianto di produzione di Chery in Europa, segnando un momento storico per l'azienda nel suo percorso di espansione internazionale.

In Cina, Chery continua a rafforzare la sua posizione attraverso una joint venture con Jaguar Land Rover, con la quale produce veicoli delle due prestigiose marche britanniche nella fabbrica di Changshu. Questo arricchisce ulteriormente la capacità di Chery di integrare innovazioni tecnologiche e standard di lusso internazionali.

L'impegno di Chery nell'adozione di tecnologie avanzate e nella collaborazione con marchi rinomati sottolinea la sua aspirazione a diventare un leader globale nel settore automobilistico, specialmente nel crescente mercato delle auto elettriche. Con queste mosse strategiche, Chery si posiziona favorevolmente per un futuro di successo e innovazione nel contesto automobilistico mondiale.