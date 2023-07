Ciro Papa nuovo Responsabile Marketing Peugeot Itala

Cambio al vertice della direzione marketing della filiale italiana della Casa del Leone.

Ciro PAPA assume il ruolo di Responsabile Marketing PEUGEOT, prendendo il posto di Giovanni FALCONE, nuovo Managing Director di Citroën in Italia.

In vista degli imminenti lanci di nuovi prodotti e servizi, la filiale italiana di PEUGEOT ha nominato Ciro PAPA a capo della divisione Marketing, a riporto diretto del Managing Director, Thierry LONZIANO.

Nato a Napoli, sposato e con due figli, PAPA si è laureato in Ingegneria Aeronautica col massimo dei voti ed ha iniziato la sua carriera in Fiat Auto nel 2000, prima a Napoli, poi Torino e infine Roma, ricoprendo crescenti responsabilità, dalla produzione, al marketing, alle vendite. Da fine 2005 è passato nell’allora GM Italia ricoprendo un incarico nello sviluppo delle reti di vendita e nella pianificazione commerciale. Si è poi occupato distribuzione e logistica, diventando in seguito brand manager di diverse linee di prodotto. Tornato alle vendite, PAPA è stato nominato Direttore Marketing Opel ad inizio del 2021, quando è nata Stellantis. Da novembre 2022 è stato di quest’ultima l’eMobility Manager, ruolo fondamentale in questa fase di profonda trasformazione del settore automotive e del Gruppo stesso.

Con questa nuova nomina, Ciro PAPA si appresta a guidare le fondamentali attività di marketing di PEUGEOT in un momento in cui la mobilità sta profondamente cambiando e la Casa del Leone può vantare un piano prodotti in grado di intercettare e soddisfare nuove necessità dei clienti italiani. A lui è stato quindi demandato il compito di realizzare ed implementare le migliori strategie per far crescere il posizionamento e la notorietà del brand in Italia con il debutto di nuovi prodotti come il Nuovo E-3008 e le rinnovate 208 e 2008, nonché di inediti servizi.