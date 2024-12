Citroen C3 e C3 Aircross, la scelta ideale anche per i neopatentati

Dal 14 dicembre 2024, il nuovo Codice della Strada rivoluziona il panorama automobilistico per i neopatentati.

La legge n. 177 del 25 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre, introduce modifiche significative: la soglia della potenza specifica dei veicoli guidabili da chi ha appena conseguito la patente passa da 50 kW/t a 75 kW/t, pur aumentando la durata della limitazione da uno a tre anni. Restano invariate le restrizioni sulla velocità massima: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Queste nuove regole aprono le porte a un ventaglio più ampio di veicoli idonei ai neopatentati, tra cui spiccano le nuove Citroën C3 e C3 Aircross. I modelli del Double Chevron si affermano come soluzioni perfette per chi cerca un’auto accessibile, sicura e all’avanguardia, rispondendo alle esigenze di comfort, tecnologia e versatilità.

Nuova Citroën C3: compatta, versatile e innovativa

Dal lancio, la nuova Citroën C3 ha già conquistato il mercato italiano con circa 21.000 ordini. Questo successo è il frutto di un mix vincente tra design audace, tecnologia avanzata e una proposta economica imbattibile.

Progettata per rivoluzionare il segmento B, la Citroën C3 è disponibile sia con motorizzazione elettrica sia a benzina, offrendo soluzioni per ogni tipo di esigenza:

Versione elettrica (Citroën Ë-C3): dotata di un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh, garantisce un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano. Grazie alla ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, rendendola ideale per spostamenti quotidiani e per chi cerca una mobilità sostenibile.

Versione a benzina: il motore PureTech da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 marce, offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e consumi ridotti. La trasmissione a catena garantisce inoltre affidabilità e bassi costi di manutenzione.

Comfort e design sono il fiore all’occhiello della nuova C3: soluzioni come i sedili Advanced Comfort e gli interni spaziosi la rendono una scelta eccellente per i neopatentati che cercano un’auto compatta ma confortevole, adatta sia alla città che ai viaggi più lunghi.

Nuova Citroën C3 Aircross: il SUV compatto per tutte le esigenze

La nuova Citroën C3 Aircross rappresenta un punto di riferimento tra i SUV compatti. Disponibile in versioni a benzina ed elettrica, combina comfort, versatilità e sicurezza, rivelandosi una scelta ideale per i neopatentati e per le famiglie.

Versione a benzina: il motore PureTech offre affidabilità e consumi ottimizzati, garantendo un’esperienza di guida piacevole e sicura.

Versione elettrica: con un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre una mobilità sostenibile senza rinunciare alla praticità. Perfettamente adatta a tragitti urbani e spostamenti più lunghi, si distingue per la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

La versatilità della nuova C3 Aircross è un altro dei suoi punti di forza: i sedili posteriori scorrevoli e asportabili consentono di modulare lo spazio interno, raggiungendo una capacità di carico fino a 1.300 litri.

Dal punto di vista tecnologico, il modello offre sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, come la telecamera di retromarcia e l’Head-Up Display a colori, e una connettività completa grazie al Touch Pad da 9”. Il tutto racchiuso in un design moderno e robusto che esprime il carattere distintivo del marchio Citroën.

Perché scegliere Citroën C3 e C3 Aircross

Le nuove regole del Codice della Strada premiano modelli come la Citroën C3 e la C3 Aircross, che coniugano potenza, sicurezza e comfort senza compromettere accessibilità e sostenibilità. La possibilità di guidare questi veicoli anche per i neopatentati rappresenta un passo avanti per una mobilità più inclusiva, rispondendo alle esigenze di una nuova generazione di automobilisti.

Con il loro design distintivo, le dotazioni tecnologiche avanzate e la gamma di motorizzazioni per ogni esigenza, le Citroën C3 e C3 Aircross si affermano come scelte strategiche per chi desidera un’auto che unisca stile, efficienza e innovazione. Ideali per la città, perfette per i viaggi, sono pronte a rivoluzionare il mercato delle compatte e dei SUV nel 2024.