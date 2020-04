Citroen C5 Aircross: il SUV al 100%, dalla personalità decisa

Citroën C5 Aircross ha tutte le caratteristiche di un vero SUV: ruote di grandi dimensioni, assetto rialzato da terra, protezioni per il sottoscocca, passaruota profilati, barre al tetto e una personalità che esprime potenza e protezione. L’inconfondibile stile Citroën è ben visibile da qualunque lato, a partire dal frontale, ampio e imponente, con i gruppi ottici su più livelli: nel livello superiore, i fari diurni e gli indicatori di direzione collegati agli “chevron” attraverso un doppio profilo cromato; subito sotto, i gruppi ottici principali; infine i fari fendinebbia, sotto alla parte centrale del frontale, rafforzato dalle prese d’aria laterali e animato da inserti colorati che ne sottolineano il carattere. La fiancata potente e fluida è caratterizzata dagli ampi passaruota incorniciati da un profilo a contrasto e dagli Airbump® che proteggono la carrozzeria e sottolineano il carattere di C5 Aircross. La parte posteriore del veicolo, ampia e a sviluppo verticale, sottolinea l’abitabilità e la spaziosità del bagagliaio. I gruppi ottici in rilievo, con quattro moduli 3D a LED su ciascun lato del veicolo, creano una firma luminosa inedita, tecnologica e grafica. Un SUV tipicamente Citroën per il suo design, dall’identità espressiva e audace, per le linee fluide e protettive e per l’ampia possibilità di personalizzazione. Sono infatti previste 30 differenti combinazioni per la carrozzeria, grazie a 7 tinte, una proposta bi-colore con tetto a contrasto Black e 3 Pack Color, oltre a 5 ambienti caldi e luminosi per gli interni.