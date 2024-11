Citroen celebra 100 anni di innovazioni con una mostra imperdibile alla Caselani di Sospiro

Dall’8 al 10 novembre 2024, gli appassionati di auto e di storia automobilistica avranno l’opportunità di immergersi nel mondo di Citroen grazie alla mostra “100 anni di rivoluzioni”

organizzata presso lo stabilimento Caselani di Sospiro, in provincia di Cremona. Questo evento, che celebra un secolo di storia del marchio francese in Italia, è un’occasione unica per scoprire come Citroën abbia lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’automobile grazie alla sua costante innovazione e al design distintivo.

Fondata in Francia nel 1919 da André Citroen, l’azienda è stata sin dagli inizi sinonimo di ingegnosità e avanguardia tecnologica. Già a partire dal 1924, l’Italia ha accolto con entusiasmo la visione rivoluzionaria della mobilità portata da Citroen. Tra i primi modelli ad affascinare il pubblico ci fu la Type A, seguita dalla pionieristica Traction Avant, un’auto che ha cambiato le regole del gioco con la sua trazione anteriore. Ma fu la celebre 2CV, lanciata nel 1948, a diventare un simbolo di semplicità e accessibilità, accompagnando generazioni di italiani in un’epoca di rinascita e trasformazione.

La mostra ospitata presso lo stabilimento Caselani si estende su un’area espositiva di 3.000 mq e offre un viaggio nel tempo attraverso modelli iconici, pannelli esplicativi e materiale d’archivio raramente esposto al pubblico. Tra i protagonisti dell’esposizione non possono mancare la leggendaria DS, con le sue linee eleganti e le rivoluzionarie sospensioni idropneumatiche, e la CX, che quest’anno celebra 50 anni di storia. Con il suo profilo aerodinamico e il comfort senza pari, la CX rappresenta una delle vette dell’innovazione Citroën, mantenendo ancora oggi il fascino di un’auto all’avanguardia.

L’evento non è solo un tributo alla tradizione, ma un ponte verso il futuro. In collaborazione con la concessionaria De Lorenzi e i veicoli speciali firmati Caselani, l’esposizione include anche modelli moderni, creando un dialogo tra le radici storiche e la gamma attuale del marchio. Questo connubio mostra come Citroën abbia saputo evolvere mantenendo intatti i suoi valori fondanti: innovazione, design e comfort.

Durante la giornata di sabato 9 novembre, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a un tour guidato da Ilaria Paci, rappresentante del Centro di Documentazione Storica Citroen. La visita offrirà momenti interattivi in cui scoprire dettagli curiosi e poco noti sulla storia del marchio e sulle sfide affrontate nel corso del secolo. L’evento vedrà anche la partecipazione dei Club Storici locali, che contribuiranno a creare un’atmosfera dinamica con una parata speciale organizzata dal Club Amitalie.

La mostra “100 anni di rivoluzioni” è pensata per coinvolgere non solo gli appassionati di automobili ma anche chi desidera vivere un’esperienza culturale completa. Buffet e intrattenimento musicale faranno da cornice alle giornate, trasformando la visita in un momento di festa e condivisione. Questo evento, arricchito da un programma variegato e da una cornice storica di grande fascino, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire come Citroën abbia influenzato e continui a influenzare il mondo della mobilità.

Per chi ama l’automobilismo e la storia industriale, l’appuntamento a Sospiro promette di essere un viaggio emozionante tra passato e presente, celebrando un marchio che ha saputo trasformare la propria visione pionieristica in una tradizione centenaria di innovazioni.