Citroen chiude il 2024 in crescita: la nuova C3 protagonista del mercato italiano

Il 2024 si è concluso in grande stile per Citroen, confermando un trend di crescita costante che ha caratterizzato l'intero anno.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, la casa del Double Chevron ha chiuso dicembre con una quota di mercato del 3,8%, in crescita rispetto allo stesso mese del 2023. Aumentano anche i volumi complessivi, portando Citroën a raggiungere una quota del 3,9% sull’intero anno, in miglioramento rispetto all’anno precedente.

Italia: secondo mercato mondiale per Citroen

L'Italia si conferma un pilastro fondamentale per Citroen a livello globale. Dopo la Francia, il nostro Paese è il secondo mercato più importante per volumi e quello con la crescita più significativa in Europa. Un dato particolarmente rilevante riguarda il canale delle vendite a privati, dove Citroën ha registrato un aumento del 24,6%, segno evidente del rinnovato interesse verso i modelli del marchio.

Nuova Citroen C3: un successo immediato

Lanciata di recente sul mercato italiano, la Nuova C3 si è già ritagliata un posto tra le auto più vendute nel Paese, piazzandosi nella top 3 delle immatricolazioni di dicembre. Un risultato che conferma il grande successo del rinnovamento della bestseller storica di Citroen, già candidata al prestigioso titolo di “Auto dell’Anno 2025”.

Dalla sua prima apparizione nel 2002, la C3 ha venduto oltre 5,6 milioni di unità. Un modello iconico che, generazione dopo generazione, ha saputo evolversi mantenendo intatte le caratteristiche che ne hanno decretato il successo: design unico, comfort di bordo superiore, tecnologie utili per la vita quotidiana e un posizionamento di prezzo competitivo.

La nuova generazione non fa eccezione. Con un look moderno e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, la Nuova C3 si distingue nel segmento B, offrendo un’esperienza di guida semplice, intuitiva e adatta a un pubblico eterogeneo. Grazie alla sua versatilità e alle diverse motorizzazioni disponibili, inclusa la versione elettrica, la Nuova C3 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

L'evoluzione elettrica: la Citroën ë-C3 conquista il mercato

Anche nel settore delle auto elettriche, Citroen ha compiuto passi importanti. La Nuova Citroen ë-C3 si sta imponendo in un segmento in forte crescita, grazie a una proposta che combina comfort, autonomia e prezzo competitivo. Equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, la ë-C3 garantisce un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano. Un risultato che la rende ideale per i tragitti quotidiani.

Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, un aspetto che la rende particolarmente adatta alle esigenze moderne di mobilità sostenibile. Questo successo ha contribuito alla crescita della quota di mercato di Citroën nel settore delle auto 100% elettriche, che nel 2024 ha raggiunto il 3,8%, con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

Citroen Ami: il dominio nel mercato delle minicar elettriche

Non solo auto tradizionali: Citroen continua a essere protagonista anche nel segmento delle minicar elettriche. La Citroën Ami – 100% ëlectric ha consolidato la sua posizione di leadership, risultando la minicar elettrica più venduta in Italia nel 2024.

Con il suo design compatto e funzionale, la Ami risponde alle esigenze di una clientela giovane e urbana, alla ricerca di soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Il successo della Ami è la dimostrazione della capacità di Citroën di intercettare le tendenze del mercato e di proporre soluzioni adatte ai nuovi scenari della mobilità.

Con un 2024 chiuso in positivo e un 2025 che si apre con grandi aspettative, Citroen continua a investire in innovazione e sostenibilità. La Nuova C3 e la versione elettrica ë-C3 rappresentano due pilastri della strategia futura del marchio, mentre modelli come la Ami testimoniano la volontà di Citroën di rivolgersi a nuovi pubblici, con soluzioni pratiche e innovative.

Con una gamma sempre più diversificata e in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, Citroën si prepara a consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano e a mantenere un ruolo da protagonista nel panorama automobilistico europeo.