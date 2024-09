Citroën CX: 50 anni di innovazione, design e prestazioni

La Citroën CX rappresenta uno dei modelli più emblematici della casa automobilistica francese.

Progettata per sostituire la leggendaria DS e successivamente la Traction Avant, la CX ha segnato un’epoca con il suo stile unico, le sue avanzate soluzioni tecnologiche e le sue innovazioni in termini di comfort e sicurezza. Lanciata nel 1974, questa vettura ha dominato il panorama automobilistico degli anni ‘70 e ‘80, imponendosi come punto di riferimento per la sua capacità di fondere design futuristico, comfort di guida e tecnologia all'avanguardia.

L'arte dell'innovazione: la nascita della CX

Il lancio ufficiale della CX avvenne il 26 agosto 1974, due mesi dopo l’annuncio della fusione tra Automobiles Citroën e Peugeot. Presentata in anteprima alla stampa nel mese di luglio, la CX fece il suo debutto in grande stile al Salone dell'Automobile di Parigi nell'ottobre dello stesso anno, attirando subito l’attenzione per le sue linee aerodinamiche, una caratteristica che ispirò il nome stesso del modello.

Fin da subito, la CX si distinse per la sua tecnologia avanzata: come le sue celebri predecessore, ereditò la trazione anteriore, le sospensioni idro-pneumatiche e i freni a disco a doppio circuito ad alta pressione. Tuttavia, il suo motore a quattro cilindri trasversale montato nello sbalzo anteriore, inclinato in avanti, ottimizzava ulteriormente la distribuzione dei pesi, garantendo una tenuta di strada eccezionale. Un’altra caratteristica innovativa della CX era la carrozzeria monoscocca collegata al telaio tramite sedici puntoni elastici, che filtravano efficacemente rumore e vibrazioni, migliorando così il comfort di guida.

Un design futuristico e funzionale

Dal punto di vista estetico, la CX introdusse un linguaggio di design fortemente aerodinamico. Le sue linee fluide e basse le conferivano un profilo inconfondibile, che incarnava l’eleganza e il dinamismo tipici della tradizione Citroën. L'interno della CX non era da meno: il suo quadro strumenti a lunetta era un vero capolavoro di ergonomia e innovazione, con tutti i comandi essenziali accessibili senza dover lasciare il volante. Questo design pionieristico non solo aumentava il comfort, ma migliorava anche la sicurezza, ponendo la CX all’avanguardia per quanto riguardava l’interazione tra conducente e veicolo.

Le qualità tecniche e stilistiche della CX non passarono inosservate: nel 1975, la vettura vinse il prestigioso titolo di Auto dell'Anno, superando rivali come la Volkswagen Golf e l'Audi 50. Un ulteriore passo avanti tecnologico arrivò nel luglio del 1975, con l’introduzione del servosterzo Diravi, un sistema rivoluzionario che regolava la durezza dello sterzo in base alla velocità, garantendo maneggevolezza e precisione in qualsiasi condizione di guida.

Evoluzione e innovazioni

Durante i suoi 17 anni di produzione, la CX fu oggetto di continui aggiornamenti tecnologici, che la resero uno dei veicoli più avanzati della sua epoca. Tra le innovazioni più significative vi furono il cambio di velocità semiautomatico, il motore a iniezione a benzina, i cerchi in lega leggera, i fendinebbia, e i cristalli elettrici sulle quattro porte. Negli anni ‘80, la CX introdusse anche il Cruise Control, le cinture di sicurezza posteriori e un sistema di chiusura centralizzata, dimostrando di essere costantemente all'avanguardia.

Una delle versioni più iconiche della CX fu la CX Prestige, lanciata nel 1976 e destinata a una clientela di élite. Questa versione si distingueva per il suo lusso, con interni di alta gamma e un passo allungato di 25 cm per garantire maggiore comfort ai passeggeri posteriori. Grazie a queste caratteristiche, la CX Prestige divenne l'auto di rappresentanza per politici e dignitari, consolidando ulteriormente l’immagine prestigiosa di Citroën.

Le versioni sportive e station-wagon

Tra le versioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della CX vi sono le versioni CX GTI e CX GTI Turbo, lanciate rispettivamente nel 1977 e nel 1984. La CX GTI, dotata di un motore a iniezione elettronica, era in grado di erogare 128 bhp, raggiungendo una velocità massima di 189 km/h. La successiva CX GTI Turbo spinse ancora più in alto le prestazioni, grazie a un motore turbo da 2.500 cm3 che sviluppava 168 bhp, consentendo di superare i 220 km/h.

Parallelamente, la versione CX Break, introdotta nel 1976, divenne il punto di riferimento per le vetture station-wagongrazie al suo spazio interno generoso e al comfort di guida superiore. Con un volume utile di oltre 2 m3, la CX Break si rivelò estremamente versatile, tanto da diventare l'auto preferita per chi necessitava di un veicolo capace di trasportare famiglie numerose o merci, senza compromettere le prestazioni.

Successi nelle competizioni

Oltre a dominare le strade, la CX si fece notare anche nel mondo delle competizioni. Nel 1975, partecipò al celebre Rally Raid Abidjan-Nizza, dimostrando la sua robustezza e le sue eccezionali capacità su terreni difficili. Negli anni successivi, la CX gareggiò con successo in numerosi eventi di rally lunga distanza, tra cui il Rally del Marocco e il Rally delle Mille Piste. Il suo successo culminò con la partecipazione al leggendario Rally Parigi-Dakar, dove si distinse come la migliore vettura a due ruote motrici.

L'eredità della CX: la C5 X

Anche a distanza di decenni, la Citroën CX continua a influenzare i modelli più recenti della casa francese. Un esempio concreto di questa eredità è la Citroën C5 X, che combina l’eleganza di una berlina, la versatilità di una station-wagon e la robustezza di un SUV, proprio come la CX seppe fondere diverse qualità in un’unica vettura. La C5 X, come la sua antenata, si distingue per il comfort eccezionale, grazie alle sospensioni idrauliche a doppio finecorsa e ai sedili Citroën Advanced Comfort, che garantiscono un’esperienza di guida rilassante e fluida.

In termini di tecnologia, la C5 X perpetua lo spirito innovativo della CX, offrendo sistemi avanzati come l'head-up display e funzioni di connettività moderne, dimostrando che Citroën ha saputo mantenere intatti i suoi valori fondamentali: innovazione, comfort e design audace.

La Citroën CX è molto più di una semplice automobile: rappresenta un simbolo di innovazione e di eccellenza nel design automobilistico. Con oltre 1 milione di esemplari prodotti tra il 1974 e il 1991, la CX ha lasciato un'eredità indelebile che si riflette ancora oggi nei modelli Citroën più recenti, come la C5 X. Il suo spirito pionieristico, il comfort ineguagliabile e le tecnologie innovative la rendono una delle vetture più iconiche della storia dell’automobile.