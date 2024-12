Citroen e-C3 trionfa agli Automobile Awards 2024: un'elettrica accessibile e vincente

Citroen e-C3continua a conquistare il cuore degli automobilisti e il plauso degli esperti, ottenendo il prestigioso “Good Deal Award” 2024 agli Automobile Awards.

Questo riconoscimento premia il miglior rapporto qualità-prezzo nella categoria dei veicoli elettrici, posizionando la e-C3 come punto di riferimento europeo per accessibilità e prestazioni.

Ma i successi non finiscono qui. L'elettrica di Citroen si è guadagnata anche il terzo posto sul podio come “Auto preferita dai francesi” e il premio People's Choice al Grand Prix des Automobile Awards 2024, grazie al voto diretto del pubblico. Un risultato che conferma l'entusiasmo degli automobilisti francesi per questo modello che combina tecnologia avanzata, comfort e sostenibilità.

Una rivoluzione per la mobilità urbana

La Citroen e-C3 non è solo un'auto, ma un simbolo di cambiamento. Con un prezzo accessibile e una dotazione di alto livello, ridefinisce gli standard della mobilità urbana. La sua autonomia di 440 km in città, unita alla possibilità di ricaricare dal 20% all'80% in soli 26 minuti, offre soluzioni concrete per chi desidera passare all'elettrico senza rinunciare.

Il comfort, da sempre una priorità per Citroen, raggiunge nuove altezze grazie alle sospensioni Advanced Comfort®e agli interni studiati per garantire un'esperienza di guida serena e piacevole, anche nelle caotiche strade cittadine. La tecnologia a bordo include funzionalità innovative come ilCitroen Head Up Display e il sistema My Citroen Play, rendendo la guida moderna e connessa.

Un successo che attraversa i confini

Il trionfo della e-C3 non si ferma alla Francia. Dal lancio sul mercato italiano, la nuova C3 ha già registrato oltre 21.000 ordini, dimostrandodiciannovesimo riconoscimento internazionale per il modello C3, che si è recentemente qualificato tra le sette finaliste del prestigioso premio “The Car of The Year” 2025.

Un futuro sostenibile alla portata di tutti

La Citroen e-C3 incarna una nuova visione della mobilità urbana: accessibile, sostenibile e innovativa. Grazie a un mix vincente di tecnologia avanzata, comfort e un prezzo competitivo, questa city car elettrica rappresenta una scelta intelligente per chi vuole contribuire a un futuro più sostenibile senza compromessi.

Con riconoscimenti così prestigiosi e un'accoglienza calorosa da parte del pubblico, la ë-C3 si conferma una delle protagoniste indiscusse nel panorama delle auto elettriche.