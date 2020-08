Citroen, nuova C3 beneficia di interessanti incentivi all’acquisto.

Il Decreto-Legge “Agosto” sono state apportate nuove e importanti disposizioni in materia di ecobonus e trasporto.

Tra le principali novità, è stato aumentato da 3 a 4 il numero delle fasce di emissione di CO 2 . In particolare, la precedente fascia 61-110 g/km è stata suddivisa in ulteriori due fasce: 61-90 e 91-110.

Per la fascia di emissione di 61-90 g/km di CO2 è previsto un bonus pari a 1.750 euro a fronte di rottamazione e 1.000 in assenza di rottamazione.

Per la fascia di emissione 91-110 g/km di CO2 è previsto un bonus pari a 1.500 euro a fronte di rottamazione e 750 in assenza di rottamazione.

Grazie alle sue motorizzazioni performanti, efficienti e parsimoniose, Nuova C3 beneficia dei nuovi incentivi statali.

Nuova Citroën C3 rientra nella fascia di emissione 61-90 g/km con il suo motore diesel BlueHDi 100 S&S abbinato al cambio manuale a 5 rapporti. Motore compatto, di ultima generazione, Turbo Diesel Common Rail, con 4 cilindri, 102 cavalli di potenza, 1499 cm3 di cilindrata, con Stop&Start, in linea con la normativa Euro 6.2.

Ideale soprattutto per le lunghe percorrenze, offre ottime prestazioni e grande piacere di guida ma soprattutto è estremamente efficiente e parsimonioso. Adotta infatti un sistema antinquinamento che riduce i fattori inquinanti, limita le emissioni di CO 2 a 86 g/km e di conseguenza limita anche i consumi.

Per quanto riguarda la sua gamma motori con alimentazione benzina, Nuova Citroën C3 rientra pienamente nella fascia di emissione 91-110 g/km, grazie alle motorizzazioni PureTech 3 cilindri, da 83 fino a 110 cavalli di potenza, tutti con cilindrata pari a 1199 cm3. Particolare attenzione è stata posta dai tecnici per rendere questi motori sempre più compatibile con l’ambiente, in linea con le normative antinquinamento sulle emissioni di CO 2 . Tutti i motori benzina PureTech rispondono infatti alla normativa Euro 6.2. Si tratta di motori efficienti e performanti di ultimissima generazione, a iniezione elettronica, con Stop&Start, ideali per i tragitti quotidiani come per un weekend fuori porta o per le vacanze.

Il motore PureTech 83 S&S è abbinato al cambio manuale a 5 rapporti ed è omologato anche per neo-patentati.

Il più potente, da 110 cavalli, è disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con cambio automatico EAT6 a 6 rapporti, per un piacere di guida di alto livello e prestazioni eccezionali.