Citroen presenta la serie speciale C1 JCC+

Il terzo incontro creativo e artistico tra Citroën e Jean-Charles de Castelbajac ha dato vita ad una nuova edizione che saprà conquistare il pubblico. C1 JCC+, ha una personalità energica, frizzante e disinibita, creata per tutti coloro che amano la città!... Questa avventura estetica illustra la capacità di attingere il meglio da universi paralleli che si incontrano e si mescolano tra loro… Un connubio tra l’automobile, la moda e l’arte! La gamma raffinata di C1 si arricchisce così di una nuova firma stilistica colorata e grafica nata dall’ispirazione del designer, capace di incantare gli occhi di tutti.

C1 JCC+ si contraddistingue per una nuova eleganza stilistica con tocchi di colore pop e di tendenza, tanto cari a Jean-Charles de Castelbajac: il Rosso per la passione, il Blu come la speranza, il Giallo come l’energia del sole. Una firma unica ed esclusiva, artistica e alla moda, che rende C1 ancora più fresca e moderna.

Sia all’esterno che all’interno, il tocco del designer si esprime attraverso inserti colorati che conferiscono alla city car un carattere unico.

All’esterno :

Citroën C1 JCC+ esprime tutto il suo carattere con:

Colore del tetto nero , che si abbina perfettamente ai diversi colori della carrozzeria,

, che si abbina perfettamente ai diversi colori della carrozzeria, Vetri posteriori e lunotto oscurati,

Profili passaruota Nero Opaco,

Cerchi in lega da 15’’ Planet Black,

5 tinte per la carrozzeria: Polar White, Silver Grey, Graphite Grey, Ink Black e Love Red,

La firma esclusiva di Jean Charles de Castelbajac:

Il Rosso sulle conchiglie dei retrovisori,

Il Blu sui coprimozzi (un richiamo alla decorazione degli interni con l’impuntura specifica dei sedili),

(un richiamo alla decorazione degli interni con l’impuntura specifica dei sedili), Il Giallo sulla personalizzazione dei montanti posteriori,

La personalizzazione vivace di Jean-Charles de Castelbajac si ritrova anche su:

La personalizzazione con il monogramma «JCC x chevrons» sulle portiere anteriori,

La personalizzazione con le iniziali del designer « JCC+ » sul portellone del bagagliaio,

La personalizzazione sul montante posteriore.

All’interno :

Si ritrova il logo «JCC x chevrons» finemente impunturato sugli appoggiatesta dei sedili anteriori e sui tappetini anteriori

Un Pack Color specifico valorizza l’abitacolo con:

Plancia di bordo Love Red ,

, I profili delle bocchette dell’aria Bianco Porcelaine ,

, Profilo del sistema multimediale e base del cambio nero brillante.

La city car 5 porte C1 JCC+ è un sapiente connubio di stile e di modernità. I suoi equipaggiamenti la rendono la cittadina ideale nel suo segmento.

Equipaggiamenti di serie di C1 JCC+ (basata sulla versione Shine)

- IN ESLUSIVA su C1 JCC+: Climatizzatore automatico,

- Sistema Audio,

- IN ESCLUSIVA su C1 JCC+: Accensione automatica dei fari anabbaglianti,

- Retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili,

- Alzacristalli anteriori elettrici e chiusura centralizzata con telecomando,

- Sedile conducente regolabile in altezza,

- Vetri posteriori e lunotto oscurati,

- Maniglie interne delle portiere cromate.

Tecnologie utili per una guida serena

Touch Pad 7’’: tecnologia intuitiva,

tecnologia intuitiva, Mirror Screen: connettività estesa grazie alla duplicazione sullo schermo delle applicazioni del proprio smartphone, compatibile con Android Auto, Apple Carplay TM e Mirror Link ® ,

connettività estesa grazie alla duplicazione sullo schermo delle applicazioni del proprio smartphone, compatibile con Android Auto, Apple Carplay e Mirror Link , Limitatore di velocità,

Hill Assist, sistema di assistenza alla partenza in salita,

sistema di assistenza alla partenza in salita, Telecamera di retromarcia: con visualizzazione sullo schermo (in opzione),

con visualizzazione sullo schermo (in opzione), Keyless Access&Start (in opzione).

Particolarmente agile grazie al suo raggio di sterzata di 4,80 m, C1 JCC+ misura 3,46 m di lunghezza ed offre una compattezza ideale per le zone urbane. Per le dimensioni e il peso ridotti, il suo motore 3 cilindri VTi 72 garantisce ottime prestazioni e trasforma ogni tragitto in un’esperienza piacevole. Si tratta di una motorizzazione efficiente e sobria, di ultima generazione, omologata secondo la normativa Euro 6.