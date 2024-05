Concorso d’Eleganza Villa d’Este: motori accesi per l’edizione 2024

Il leggendario Concorso d'Eleganza Villa d'Este si appresta a tornare dal 24 al 26 maggio 2024, promettendo un fine settimana indimenticabile per gli appassionati di auto classiche e il grande pubblico.

Quest'anno, il prestigioso evento vedrà sfilare cinquanta tra le vetture d'epoca più rare ed eleganti sulle rive del lago di Como, con un programma ricco di attività culturali e momenti di aggregazione.

Nella conferenza stampa tenuta al Teatro alla Scala di Milano, i vertici di BMW Group Classic, Grand Hotel Villa d'Este e BMW Italia hanno svelato i dettagli di questa edizione. L'evento del 2024 si distinguerà per la varietà e l'unicità delle sue proposte, tra cui il Public Day, denominato "Wheels&Weisswürscht / Amici&Automobili", che inviterà il pubblico a interagire direttamente con la storia dell'automobilismo attraverso il raduno degli auto club e la parata delle vetture concorrenti.

Un momento saliente sarà la presentazione della 20a BMW Art Car, che in giugno prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans, insieme all'esposizione delle precedenti Art Cars e una mostra dedicata al designer Marcello Gandini. Il festival celebrerà anche i 25 anni della BMW Z8, arricchendo ulteriormente l'offerta culturale dell'evento.

I biglietti per l'evento sono già disponibili online e si prevede un'affluenza significativa, sia di appassionati che di famiglie, attirati non solo dalle auto, ma anche dall'incantevole setting di Villa Erba e Villa d'Este.

Inoltre, il Concorso d'Eleganza non si limiterà a essere un evento di pura esposizione: il BMW Group ha annunciato che devolverà il ricavato della giornata pubblica all'asilo comunale di Cernobbio, in segno di gratitudine per l'accoglienza e il supporto continuo della comunità locale.

Con una miscela perfetta di passato e presente, il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 si conferma come una delle manifestazioni più attese nel panorama internazionale delle auto d'epoca, offrendo un'esperienza unica per celebrare la magia della mobilità.