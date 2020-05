Auto e Motori

Lunedì, 4 maggio 2020 - 22:23:00 Coronavirus. Thorel (Groupe PSA): serve defiscalizzazione auto aziendali Il numero uno del colosso francese in Italia chiede a gran voce al governo italiano una serie politica di incentivazione per far riprendere il settore auto

Guarda la gallery Ad aprile in Italia sono state vendute 4mila automobili contro le 175mila dello scorso anno. Veniamo da 50 giorni di clausura e 300mila macchine che sono state perse. “Oggi è fondamentale la velocità nel mettere insieme uno schema di incentivazione. Il settore ha fatto proposte molto chiare. Serve una grande defiscalizzazione delle automobili aziendali”. Lo ha detto il Ceo di Psa Italia Gaetano Thorel, intervenendo alla trasmissione Quarta Repubblica, su Rete4. “E’ un provvedimento che costa - ha aggiunto -, ma che ha una leva molto forte e che si può ripagare in 18 mesi con le vendite incrementali. Basta pensare che con 100mila auto vendute lo Stato italiano incassa mezzo miliardo di Iva”.