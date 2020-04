Crisci (UNRAE): ad aprile mercato auto crollato del 98%

“La situazione del nostro comparto è veramente drammatica. Dal lockdown in Italia, quindi dagli inizi di marzo, si sono perse 400mila macchine, grosso modo un crollo del mercato che per aprile sarà a -98%. Nel mese di aprile saranno state vendute poco più di 500 macchine, praticamente il mercato è stato azzerato, con un rischio drammatico per occupazione della filiera, che solo per la parte della distribuzione ha 160mila addetti, di cui temiamo che il 30% rischi il posto, senza pensare ai dipendenti dei concessionari e alla filiera della produzione”. Lo ha detto Michele Crisci, presidente di Unrae, l’associazione delle case automobilistiche straniere in Italia, ai microfoni di Skytg24.