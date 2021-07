Cristiano Fiorio nominato responsabile di Alfa Romeo Formula 1

A seguito del rinnovo della partnership tra Alfa Romeo e Sauber Motorsport, Cristiano Fiorio assume la responsabilità del progetto, focalizzato nel massimizzare i risultati ed il ritorno sull'investimento, con obiettivi ambiziosi di progressivo miglioramento anno dopo anno.

Alfa Romeo sta ora scrivendo il suo futuro e progettando il suo piano a lungo termine. Dotato di patrimonio unico e spiccatamente italiano, il marchio resterà fedele alle sue radici anche attraverso il cambio di paradigma rappresentato dall'elettrificazione. Il piacere di guida e la passione rimarranno centrali e l'elettrificazione darà al marchio la possibilità di ridefinire il concetto di prestazioni sostenibili.

La presenza del marchio negli sport motoristici, e in particolare nella F1, continuerà a giocare un ruolo chiave nel futuro, sempre interpretato con un sentimento di nobile sportività italiana, il DNA di Alfa Romeo dal 1910. La F1 è il laboratorio del cambiamento per eccellenza, pionieristica nella strategia dell’ibrido, all’avanguardia della tecnologia sostenibile e alla ricerca continua dell’efficienza, quindi rappresenta un territorio chiave per Alfa Romeo nel suo percorso verso l'elettrificazione. Inoltre costituisce una base fondamentale per una strategia di marketing a livello globale.

Cristiano Fiorio, torinese, classe 1972, sposato con due figli, in FCA ha ricoperto la carica di responsabile Brand Marketing Communication EMEA; è stato quindi responsabile di advertising, digital, eventi, sponsorizzazioni e saloni di tutti i brand FCA. Inoltre da novembre 2019 è stato anche a capo del team di lancio della Nuova 500 elettrica.

Ha lavorato per il gruppo FCA dal 2013, ricoprendo negli anni diversi incarichi: dapprima responsabile dei servizi di comunicazione e cross brand per la region EMEA, assume la responsabilità dell’ente brand promotion di tutti i marchi del Gruppo, sempre in ambito EMEA, con la responsabilità anche degli eventi, del licensing e del merchandising.

In precedenza ha lavorato nell’ambito dei grandi eventi, del turismo e in società specializzate in eventi sportivi, sports e marketing communication. È membro del board di Basicnet (marchi Superga, Kappa, Sebago, Kway e altri).