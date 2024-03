CUPRA Formentor: nuove versioni e edizioni speciali del SUV Coupé

CUPRA, il marchio automobilistico spagnolo, continua a registrare un notevole successo con il suo modello Formentor,

che ha superato la soglia delle 500.000 vetture consegnate in tutto il mondo dal suo lancio nel 2018. Nel 2024, nonostante le sfide del mercato automobilistico, Formentor si conferma come il SUV coupé più venduto in Europa, con oltre 120.000 unità consegnate. Questo dimostra il costante apprezzamento dei clienti per il design e le prestazioni di questa vettura.

Nuove versioni per soddisfare ogni cliente

In risposta alla crescente domanda e per mantenere il suo status di best seller, CUPRA ha introdotto due nuove versioni di Formentor: Impulse e Tribe Edition. Queste versioni offrono una vasta gamma di equipaggiamenti di serie e opzioni personalizzabili, garantendo un'esperienza di guida premium.

CUPRA Formentor Impulse: il massimo delle dotazioni

La nuova versione Impulse è stata progettata per offrire tutte le dotazioni più richieste dai clienti, rendendo questa vettura estremamente attraente. Dotata della motorizzazione 1.4 e-HYBRID da 204 CV, la Formentor Impulse vanta una serie di caratteristiche di serie, tra cui cerchi in lega da 19", sistema di navigazione avanzato, e park assist. Con un prezzo di listino competitivo di 45.350€, questa versione è anche eleggibile per gli incentivi statali e offre opzioni di finanziamento flessibili.

CUPRA Formentor Tribe Edition: il connubio tra stile ed efficienza

Per coloro che cercano un mix di stile ed efficienza, CUPRA presenta la Tribe Edition. Dotata della motorizzazione e-HYBRID 204 CV DSG, questa versione offre una serie di dotazioni di serie, tra cui sedili avvolgenti in Dinamica nera e sistema di navigazione da 12". Con un prezzo di 46.850€, la Tribe Edition è un'opzione attraente per coloro che desiderano un SUV coupé completo e parsimonioso nei consumi.

Esclusive versioni VZ5 per celebrare l'anniversario di CUPRA

Inoltre, per celebrare il sesto anniversario di CUPRA, sono state introdotte due esclusive versioni numerate di Formentor VZ5: Century Bronze ed Enceladus Grey. Con il loro motore da 390 CV e una serie di caratteristiche premium, queste versioni incarnano l'emozionalità e le prestazioni di CUPRA. Con un prezzo di 75.800€, queste edizioni limitate sono destinati agli appassionati che cercano un'esperienza di guida unica.

Con l'introduzione di queste nuove versioni e edizioni speciali, CUPRA continua a consolidare la sua posizione nel mercato automobilistico, offrendo ai clienti una gamma completa di opzioni per soddisfare ogni esigenza. Con Formentor che si conferma come il SUV coupé più venduto in Europa, il futuro sembra luminoso per il marchio spagnolo.