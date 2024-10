CUPRA nuovo Terramar, il SUV sportivo che apre una nuova era per il brand

Il 2024 segna un anno fondamentale per CUPRA con il lancio del Terramar, un SUV sportivo che incarna l'essenza del brand, proiettandolo verso una nuova fase di crescita nel segmento dei SUV elettrificati.

Il CUPRA Terramar non solo rende omaggio al celebre circuito automobilistico di Terramar, da cui prende il nome, ma rappresenta anche un simbolo di maturità per l'azienda, sempre fedele alla sua identità ribelle e innovativa.

Wayne Griffiths, CEO di CUPRA, ha dichiarato che il Terramar giocherà un ruolo chiave nell’espansione del brand, permettendogli di entrare in un mercato in rapida espansione. Con circa 700.000 auto consegnate dal 2018 e oltre 800 CUPRA Garages aperti nel mondo, il brand è uno dei più dinamici nel panorama automobilistico europeo, e Terramar rappresenta una delle mosse più strategiche in questa crescita.

Il design del nuovo SUV sportivo abbraccia il linguaggio audace di CUPRA, con linee aggressive e una forte presenza su strada. Gli interni, progettati per il massimo comfort e orientati al conducente, sposano sportività e sostenibilità. I sedili sportivi avvolgenti, disponibili in materiali riciclati come il SEAQUAL® YARN e Dinamica®, testimoniano l’impegno del brand per un futuro più sostenibile.

Terramar non è solo estetica: è dotato di un sistema di infotainment avanzato con display da 12,9” e una HMI (Human Machine Interface) completamente ridisegnata, che rende l'interazione tra uomo e macchina intuitiva e fluida. La collaborazione con Sennheiser porta l’esperienza audio a livelli eccezionali grazie a un sistema di alta fedeltà a 12 altoparlanti, che trasforma ogni viaggio in un’immersione sonora.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, CUPRA offre il Terramar in cinque varianti, con tre tecnologie diverse: TSI benzina, mild hybrid e la nuova generazione di motori e-HYBRID plug-in. Quest'ultima è particolarmente interessante, con potenze fino a 272 CV e oltre 100 km di autonomia in modalità elettrica, rendendo il SUV versatile e ideale anche per lunghe percorrenze.

Ma il Terramar non si ferma qui. La versione esclusiva “America’s Cup Limited Edition” aggiunge un ulteriore tocco di esclusività. Solo 1.337 esemplari verranno prodotti, contraddistinti da un design unico ispirato alla prestigiosa competizione velica. CUPRA, che ha la sua sede a Barcellona, ha deciso di unire le forze con l’America's Cup per celebrare questa nuova fase del marchio.

Prodotto nello stabilimento Audi di Györ, in Ungheria, il CUPRA Terramar sarà disponibile per le consegne entro la fine dell'anno, completando così la gamma SUV del marchio. Con questo lancio, CUPRA continua a rafforzare la sua presenza sul mercato globale, puntando su design, prestazioni e sostenibilità per attrarre nuovi clienti.