CUPRA Terramar: al via la produzione del nuovo SUV sportivo a Gyor

CUPRA ha ufficialmente iniziato la produzione della sua ultima creazione, la CUPRA Terramar, presso lo stabilimento Audi di Gyor in Ungheria,

un evento che rappresenta un'importante pietra miliare per il giovane marchio spagnolo. Questo nuovo SUV sportivo segna il debutto di CUPRA nel segmento in più rapida espansione in Europa, rivolgendosi a una nuova generazione di clienti, definiti la "Tribe" CUPRA.

Wayne Griffiths, CEO di CUPRA, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, affermando che la Terramar non solo amplierà il portafoglio prodotti del marchio, ma attrarrà anche nuovi clienti e segmenti di mercato in crescita. "Senza perdere il nostro spirito ribelle e sfidante", ha aggiunto Griffiths, il nuovo modello porterà la mentalità CUPRA a un pubblico più ampio.

Collaborazione strategica con Audi

La cooperazione tra SEAT S.A. e Audi risale al 2011, quando lo stabilimento di Martorell ha avviato la produzione di modelli come l’Audi Q3 e l’Audi A1. Con il lancio della CUPRA Terramar, lo stabilimento di Györ diventa il primo impianto Audi a produrre un veicolo per un altro marchio del Gruppo Volkswagen.

Il sito produttivo di Györ vanta numeri impressionanti, con oltre 12.000 dipendenti, una capacità produttiva annua di più di 170.000 veicoli e oltre 1,6 milioni di motori prodotti. La collaborazione tra i team di CUPRA e Audi è stata fondamentale per l'ottimizzazione dei processi produttivi, contribuendo a portare la Terramar sul mercato in tempi record.

Markus Haupt, Vicepresidente della Produzione e Logistica di CUPRA, ha evidenziato come l’integrazione tra le due case automobilistiche abbia portato vantaggi significativi. "Unire le forze ci rende più competitivi e pone le basi per future collaborazioni", ha dichiarato Haupt.

Un tributo al circuito di Terramar

Il nome Terramar è un omaggio al circuito di gara omonimo situato a Sitges, vicino a Barcellona, dove CUPRA è stata lanciata nel 2018. Il nuovo SUV ha fatto il suo debutto in occasione dell’America’s Cup a Barcellona all’inizio di settembre ed è disponibile in diverse motorizzazioni: benzina, mild hybrid e ibrido plug-in.

Il modello è proposto in nove colori, tra cui spiccano due nuove opzioni opache, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt, appositamente introdotte nello stabilimento di Györ per la Terramar. Ordinabile dal 3 settembre, il veicolo arriverà nelle concessionarie a partire da novembre.