CUPRA Terramar: il design degli interni uniscono natura e tecnologia

Il processo creativo dietro gli interni della nuova CUPRA Terramar nasce da un’ispirazione che attinge direttamente dalla natura più autentica.

Francesca Sangalli, responsabile Colour & Trim Concept & Strategy di CUPRA, descrive il tavolo di lavoro come una tela bianca pronta a essere riempita con elementi che danno vita a emozioni. Il moodboard, strumento essenziale per lo sviluppo del design, evolve durante il progetto per riflettere la continua ricerca di armonia e originalità.

Stile coerente e unico

I reparti di Interior Design e Colour & Trim di CUPRA collaborano sinergicamente per creare un ambiente interno che comunichi con l’esterno della vettura. “Forma e contenuto devono essere in dialogo costante”, afferma Francesca. La CUPRA Terramar è costruita su tre pilastri di design: struttura leggera, muscolatura avvolgente e dettagli di valore.

Struttura leggera e design parametrico

Il primo pilastro del design si esprime attraverso la struttura visiva degli interni, utilizzando il design parametrico per dare vita a elementi grafici tridimensionali che trasmettono movimento e consistenza. CUPRA si allontana dalle tecniche additive per lasciare spazio alla bellezza essenziale dei materiali, creando un ambiente dinamico e autentico.

Muscolatura avvolgente e tessuti raffinati

Il secondo pilastro riguarda la morbidezza e la tattilità degli interni. CUPRA utilizza tecniche come goffatura e debossing per arricchire le superfici e mantenere un equilibrio armonico tra i tessuti e le strutture più solide. Questo crea un effetto di continuità e raffinatezza che esalta l’essenza del marchio.

Dettagli di valore: L'Iconico rame CUPRA

Il terzo pilastro si concentra sui dettagli, con l’uso del rame come elemento distintivo. Questi accenti, lavorati con estrema cura, mettono in risalto i punti focali del design, rendendo ogni dettaglio immediatamente riconoscibile e coerente con lo stile CUPRA.

Il design della CUPRA Terramar, basato su tecnologie avanzate e una reinterpretazione moderna della natura, rappresenta un nuovo paradigma. Ogni elemento contribuisce a un’esperienza visiva e tattile unica, portando autenticità e innovazione a ogni angolo dell'abitacolo.