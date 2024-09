CUPRA Terramar: il nuovo SUV sportivo che fonde design e emozioni

Sei anni dopo il lancio di CUPRA nel 2018, il marchio ritorna alle sue radici con il lancio della CUPRA Terramar, un SUV sportivo che incarna la filosofia di design ed emozioni del brand.

Nata dalla combinazione tra performance, sportività e un’estetica audace, la CUPRA Terramar prende il nome dal circuito di Terramar, vicino a Barcellona, e punta a ridefinire il ruolo dei SUV nel panorama automobilistico europeo.

Design ispirato dalla cultura mediterranea

Secondo Jorge Diez, Direttore del Design di CUPRA, il progetto è stato fortemente influenzato dalla cultura mediterranea e dall'architettura vivace di Barcellona. Il design della CUPRA Terramar riflette una combinazione unica di terra e mare, esprimendo l'energia grezza e la vitalità che caratterizzano il paesaggio e lo spirito della regione. L’obiettivo del team di design era quello di creare una forma di espressione autentica, dove le linee muscolose e audaci del SUV incontrano superfici sensuali e dinamiche.

Proporzioni sportive e linee audaci

La CUPRA Terramar si distingue per le sue dimensioni imponenti, senza rinunciare a proporzioni sportive. Con una lunghezza di 4,5 metri, il SUV è stato progettato per bilanciare altezza e robustezza con un linguaggio di design muscolare, caratterizzato da linee ad alto contrasto che esaltano la sportività. Il cofano lungo e alto, con una forma a V verso la griglia anteriore, aggiunge dinamismo e forza al frontale, mentre le spalle posteriori robuste conferiscono carattere e personalità. Questa combinazione di linee e superfici crea un SUV dall'aspetto sicuro di sé e determinato.

La "Rocker Wave" e il design emozionale

Uno degli elementi distintivi del design della CUPRA Terramar è la "Rocker Wave", una linea fluida e ascendente lungo la fiancata che conferisce alla vettura una personalità unica e una sensazione di movimento. La forza che emana dal frontale a forma di "shark nose" e il posteriore dalle superfici taglienti e negative evocano un potente senso di tensione e dinamismo, tipico della filosofia di design CUPRA.

Un SUV elettrificato per il futuro di CUPRA

La CUPRA Terramar rappresenta una nuova tappa nell'evoluzione del marchio, posizionandosi in uno dei segmenti in più rapida crescita in Europa. Con un design audace e proporzioni sportive, il SUV incarna il DNA di CUPRA, visibile nei dettagli distintivi come gli accenti color rame e la firma luminosa a tre triangoli, che aggiungono sicurezza e riconoscibilità al suo look. Il risultato è un SUV elettrificato altamente emozionale, che unisce prestazioni e un design ispirato dalla vitalità di Barcellona.