Cupra vira verso l’elettrico e lancia tre nuovi modelli ibridi

A soli due anni dal suo lancio come marchio indipendente, Cupra inizia il suo percorso verso l’elettrificazione con l’introduzione di tre modelli ibridi: Formentor, Leon e Leon Sportstourer. La gamma integra le tecnologie più avanzate a livello di telaio e sterzo, per offrire la perfetta combinazione di dinamismo e guidabilità a tutte le sue vetture. Con tecnologie consolidate e ben note come il cambio automatico DSG con i suoi rapidi passaggi di marcia e lo sterzo progressivo, talla guida dei modelli Cupra si può godere di sensazioni uniche e un controllo totale della vettura in qualsiasi circostanza.

Inoltre, la regolazione adattiva dell’assetto (DCC), che permette un maggiore controllo sulla vettura in modo automatico (soprattutto in caso di alta velocità) e grazie alla regolazione personalizzabile degli ammortizzatori, il differenziale autobloccante e i freni Brembo da 18”, il comportamento dinamico di ogni modello Cupra è personalizzabile, sicuro e coinvolgente, come richiesto dal segmento. Il design esterno è enfatizzato e sottolineato grazie all’utilizzo della tecnologia di illuminazione più avanzata, con i fari anteriori Full LED e le luci posteriori LED con indicatori di direzione dinamici, oltre ai dettagli estetici dal chiaro orientamento sportivo. All’interno dei modelli della gamma, i sedili sportivi avvolgenti regalano la sensazione di essere in una vettura ad alte prestazioni.

La personalizzazione è la chiave, grazie a una scelta di colori che include il Petrol Blue e di materiali, tra cui la pelle. Non appena ci si posiziona alla guida di ognuno dei modelli, balza all’occhio il nuovo volante racing Cupra con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida integrati, con le leve sul volante più ampie per rendere più intuitivo il cambio di marcia. Inoltre, tutta la gamma offre il Digital Cockpit sportivo, dal display esclusivo e appositamente sviluppato per i modelli Cupra. La sicurezza è un requisito indispensabile e la gamma CUPRA include alcuni tra i sistemi di assistenza più avanzati, offrendo la guida più sicura nel segmento delle alte prestazioni. Tra questi, spiccano ACC adattivo predittivo, Travel assist, Exit assist ed Exit warning.

“A solo due anni dal lancio del marchio Cupra, la gamma di prodotto sta crescendo rapidamente. Ateca ha segnato l’ingresso del marchio in un nuovo segmento e ha riscosso un enorme successo, con oltre 15.000 unità vendute dal lancio, avvenuto a fine 2018 - ha sottolineato Wayne Griffiths, Presidente di Cupra -.Ora abbiamo allargato la famiglia con Leon e, quest’anno, arriverà Formentor, il primo modello disegnato e progettato esclusivamente per il marchio. Entrambi i modelli, Leon e Formentor, incorporano i prestazionali propulsori ibridi plug-in che dimostrano come elettrificazione e performance possano essere una combinazione perfetta. Grazie a questi quattro modelli, Cupra ha ora una base solida per la futura crescita del marchio”.