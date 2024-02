Da Milano a Saint-Tropez a bordo della DS 7 E-TENSE

Il viaggio da Milano a Saint-Tropez non è solo un tragitto di oltre 400 chilometri ma un'esperienza intrisa di eleganza, comfort e tecnologia avanzata.

La DS 7 E-TENSE si propone come compagno ideale per questa avventura, offrendo un mix perfetto di stile e innovazione. La partenza dalla cosmopolita Milano verso l'incantevole Costa Azzurra diventa l'occasione per apprezzare il savoir-faire francese in ogni suo dettaglio.

Design e Tecnologia: un connubio vincente

La DS 7 E-TENSE si distingue per il suo design sofisticato, che trova nell'allestimento Performance Line un perfetto equilibrio tra raffinatezza e sportività. Ma è la tecnologia a definire l'anima di questo veicolo: il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, con la sua capacità di adattare le sospensioni alle varie condizioni stradali, assicura un comfort di guida superiore, trasformando anche i frequenti dossi della Costa Azzurra in semplici dettagli del viaggio.

Sicurezza e interazione avanzate

La sicurezza è al centro dell'esperienza di guida della DS 7 E-Tense, grazie a sistemi all'avanguardia come la telecamera ad infrarossi che monitora il livello di attenzione del conducente. Questa tecnologia, unita al sistema DS IRIS, arricchito dalle funzionalità di ChatGPT, consente interazioni fluide e sicure, permettendo al conducente di rimanere informato senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Ecosostenibilità e efficienza

La natura ibrida plug-in della DS 7 E-TENSE si rivela ideale per i lunghi viaggi, consentendo fino a 65 chilometri di percorrenza a zero emissioni in modalità ELECTRIC. La funzione di veleggio incrementa l'efficienza energetica, promuovendo un tangibile risparmio di carburante e riducendo l'impatto ambientale.

Saint-Tropez: una perla del mediterraneo

Arrivare a Saint-Tropez a bordo della DS 7 E-TENSE significa immergersi in un mondo di lusso e bellezza, dove il glamour si fonde con la tradizione. La cittadina, resa famosa negli anni '50 dall'iconica Brigitte Bardot, oggi è un crocevia di culture e stili, da esplorare tra boutique di lusso, yacht mozzafiato e il pittoresco mercato locale, ricco di colori e sapori provenzali.

Il viaggio da Milano a Saint-Tropez a bordo della DS 7 E-TENSE rappresenta un'esperienza unica, che combina l'eccellenza della guida francese con il fascino senza tempo della Costa Azzurra. Tra tecnologia avanzata, comfort di lusso e la magica atmosfera di Saint-Tropez, ogni momento diventa un ricordo prezioso.