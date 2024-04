Dacia conquista il mercato italiano nel primo trimestre 2024

Dacia inizia il 2024 con il piede giusto in Italia, consolidando la propria presenza e registrando una crescita significativa tanto nelle vendite quanto nella quota di mercato.

Con un incremento del 14% sui volumi venduti rispetto allo stesso periodo del 2023, il brand automobilistico raggiunge 28.585 unità consegnate, testimoniando la sua solida attrattiva tra i consumatori italiani. La quota di mercato complessiva segna un avanzamento raggiungendo il 5,6%, con un aumento dello 0,3 punti percentuali.

Il successo di Dacia è ancor più evidente nel segmento dei clienti privati, dove il brand ha visto la propria quota di mercato schizzare al 10,3% nei primi tre mesi dell'anno, consolidando la sua posizione come marchio prediletto in questa categoria di consumatori in Italia. Questo risultato è sostenuto dal dominio del modello Sandero, che non solo si conferma l'auto più venduta a clienti privati nel nostro Paese con un impressionante +42% di immatricolazioni rispetto al 2023, ma rappresenta anche il 63% del mix vendite di Dacia. La Sandero, seguita da vicino dal Duster che si appresta a lanciare la sua terza generazione, continua a essere un pilastro per il marchio, insieme a Jogger e Spring che completano la gamma con prestazioni notevoli.

Un'altra tendenza significativa è l'aumento nel mix di vendite dei modelli a GPL, che ora rappresenta il 76,1% del totale delle immatricolazioni di Dacia nel primo trimestre del 2024, segnando un incremento di 7,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Questo dato sottolinea l'importanza crescente delle soluzioni di mobilità sostenibile tra i consumatori italiani.

Nei segmenti di mercato specifici, Dacia non solo si conferma leader ma espande la propria influenza. La Sandero domina il segmento B con una quota di mercato superiore all'11%, il Duster regna nel segmento B SUV con il 9,6%, mentre il Jogger si impone nel segmento C (esclusi SUV) con una straordinaria quota del 37%.

I risultati di Dacia nel primo trimestre del 2024 riflettono la capacità del marchio di rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori italiani, offrendo veicoli affidabili, economici e sempre più orientati verso la sostenibilità ambientale. Con una strategia ben consolidata e modelli che continuano a conquistare il cuore dei clienti, Dacia si posiziona come un protagonista indiscusso nel panorama automobilistico italiano, pronto a mantenere e superare i successi raggiunti in questo inizio d'anno.