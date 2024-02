Dacia in gennaio domina le classifiche di vendita in Italia

DACIA Domina il Mercato Italiano a Gennaio 2024: Record di Consegne e Leadership Consolidata

Il 2024 si apre con un trionfo per DACIA in Italia, confermandosi il brand estero preferito dai clienti. Il mese di gennaio registra un record storico con la consegna di 10.618 veicoli, rappresentando una quota di mercato del 6,6%.

Nel segmento delle autovetture, DACIA realizza un altro primato con 10.319 unità consegnate, ottenendo una quota del 7,27% e un notevole aumento del 19% rispetto al 2023, superando l'incremento del mercato (+10,6%) dell'80%.

Nel dettaglio delle autovetture vendute a clienti privati, DACIA conferma la sua supremazia con 9.805 unità consegnate, garantendo una quota dell’11,23%. La Casa automobilistica mantiene la sua leadership anche nel mercato del GPL, con il 49,1% delle auto consegnate in Italia appartenenti a questa categoria. Nel complesso, il 73% delle DACIA consegnate a gennaio erano alimentate a GPL, evidenziando il forte gradimento da parte dei clienti.

Analizzando i singoli modelli, Sandero si conferma come l'auto estera più venduta, mentre Duster si piazza al secondo posto nel segmento B SUV (clienti privati) e Jogger domina il segmento C (non SUV).

DACIA continua a scrivere una storia di successo nel mercato italiano, consolidando la sua posizione di leader e superando le aspettative con risultati eccezionali a gennaio 2024.