Dacia, iniziata pa produzione del primo Jogger Hybrid 140

Destinato a un cliente in Romania, il primo veicolo a tecnologia ibrida prodotto con il logo Dacia è stato realizzato nella versione Extreme + a 7 posti, color Grigio Scisto.

Jogger HYBRID 140, che illustra perfettamente il posizionamento della Marca Dacia, è la familiare a propulsione ibrida più accessibile del mercato, con un generoso spazio interno e l’essenziale degli equipaggiamenti.

Il modello può contare sul know-how del Gruppo Renault, offrendo una tecnologia moderna che garantisce l’avviamento sistematico in modalità 100% elettrica e una coppia motore immediatamente disponibile, che permette di effettuare belle accelerazioni. L'autonomia della versione Jogger HYBRID 140 è di oltre 900 km (in ciclo misto omologato WLTP). La batteria di trazione è coperta da garanzia di 8 anni o 160.000 km.

Sono già state prodotte circa 80.000 unità di Jogger, tutte realizzate nello stabilimento di Mioveni, di cui oltre il 90% è stato esportato soprattutto nei mercati dell’Europa Occidentale. Leader delle familiari del segmento C in Europa, nel 2022, Dacia Jogger si è posizionato secondo nella classifica dei veicoli del segmento C (esclusa la classe SUV) più venduti a privati in Europa.