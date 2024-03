DACIA: Main Partner del Tour "LIGABUE IN TEATRO - DEDICATO A NOI"

DACIA, marchio automobilistico noto per il suo rapporto con il pubblico italiano, si posiziona al centro dell'attenzione con una nuova partnership di rilievo.

Il tour "LIGABUE IN TEATRO - DEDICATO A NOI" vede DACIA come Main Partner, sottolineando ulteriormente il legame con il territorio e la cultura italiana.

L'annuncio arriva dopo la recente scelta delle note di "Siamo chi siamo" di Ligabue per il film di lancio del Nuovo Duster, un SUV iconico che ha conquistato il mercato automobilistico dal 2010. La decisione di accompagnare il tour di uno degli artisti italiani più celebri è un passo significativo per DACIA, che conferma così il suo impegno nel sostenere la scena artistica nazionale.

Il Nuovo DACIA Duster sarà l'auto ufficiale del tour, che prenderà il via il 1° ottobre da Correggio (RE) per concludersi a Milano il 27 novembre, toccando 30 teatri in 31 date. Questa partnership non fa che rafforzare il legame tra DACIA e il pubblico italiano, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente sia per gli appassionati di musica che per gli amanti delle quattro ruote.

L'attenzione al dettaglio e la valorizzazione della cultura italiana emergono anche nel lancio del Nuovo Duster, con una colonna sonora d'eccezione che riflette i valori autentici del marchio. Il brano "Siamo chi siamo" di Ligabue si integra perfettamente con la filosofia di DACIA, che punta alla semplicità e alla genuinità nella vita di tutti i giorni.

Con il debutto del Nuovo Duster, DACIA continua a ridefinire gli standard del mercato automobilistico, offrendo un connubio perfetto tra innovazione, tradizione e cultura italiana. La possibilità di ordinare il Nuovo Duster in Italia, con il debutto previsto nel corso del mese di giugno, promette emozioni e avventure senza confini per tutti i suoi appassionati.