Dacia, partner per il secondo anno consecutivo di UTMB

Si è da poco conclusa a Cortina d’Ampezzo la competizione La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® World Series:

cinque giorni ad alta quota dedicati ai veri appassionati del trail running. A Cortina, si sono radunati oltre 5.700 i concorrenti in gara provenienti da 89 nazioni.

La competizione, composta da cinque gare di diversa durata e difficoltà, ha avuto inizio mercoledì 21 giugno con la Lavaredo 10K, alla sua prima edizione, per poi continuare il giorno successivo con la corsa da 20K. Nel weekend l’intensità è cresciuta notevolmente con la competizione da 50K e quella da 120K in notturna, per arrivare alla gara più attesa, la Lavaredo 80K del sabato mattina, durante la quale Duster ha aperto la pista ad oltre 881 runners.

La corsa Lavaredo 80K quest’anno ha scelto come punto di partenza la località di San Vito di Cadore (BL) ed è l’unica gara in linea della manifestazione. Un vero viaggio nel cuore delle Dolomiti che quest’anno è stato concluso in 8 ore e 15 minuti dal portoghese Andre Rodrigues ed in 9 ore e 45 minuti dalla francese Esther Eustache.