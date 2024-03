Dacia rafforza il legame con UTMB® World Series

Nel 2024, Dacia riconferma il suo impegno nell'ambito del trail running attraverso il rinnovo della partnership con l'UTMB® World Series, l'evento che rappresenta l'eccellenza in questo sport.

Quest'anno, la novità è rappresentata dal Dacia Ultra Team, un gruppo di 8 corridori italiani non professionisti, guidati dall'ultra-trainer Marco Tomasin. Questa iniziativa sottolinea il supporto di Dacia verso uno stile di vita attivo, in perfetta coerenza con il posizionamento del brand che predilige autenticità, avventura e rispetto per l'ambiente.

Il Team e la visione di Dacia

Il Dacia Ultra Team è composto da appassionati che, sotto la guida di Tomasin, diventeranno ambasciatori di un'esistenza dinamica e eco-sostenibile. La partecipazione a due prestigiose tappe italiane dell'UTMB® World Series - il Chianti Ultra Trail (22-24 marzo) e La Sportiva Lavaredo Ultra Trail (26-30 giugno) - offre loro una piattaforma unica per promuovere questi valori. Marco Tomasin, con il suo background di influencer nel fitness e la sua passione per l'outdoor, è la figura ideale per ispirare e motivare il team.

Innovazione e sostenibilità: i valori di Dacia

La scelta di Dacia di equipaggiare la squadra con il Jogger full HYBRID 7 posti evidenzia l'attenzione del brand verso soluzioni innovative e sostenibili. Questo modello, perfetto per l'avventura outdoor, non solo rispecchia la robustezza e l'essenzialità di Dacia ma è anche un esempio del suo impegno verso una mobilità accessibile e rispettosa dell'ambiente.

Un impegno condiviso per valori forti

La collaborazione tra Dacia e UTMB® World Series va oltre la pura sponsorizzazione. È un impegno comune verso la promozione della solidarietà, dello spirito d'avventura, del fair play e dell'autenticità. Attraverso questo partenariato, Dacia dimostra non solo il suo supporto al mondo del trail running ma anche la condivisione di un set di valori che promuovono una vita attiva, il superamento dei propri limiti e il rispetto per l'ambiente.

Verso un futuro accessibile e sostenibile

Con il rinnovo della partnership con UTMB® World Series, Dacia sottolinea la sua visione di una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. Il brand si impegna costantemente a offrire veicoli che coniugano qualità, prestazioni e un rapporto qualità/prezzo senza eguali, rendendo la mobilità sostenibile una realtà tangibile per un numero sempre maggiore di persone.

Dacia e UTMB®, ambasciatori di uno stile di vita attivo

L'associazione tra Dacia e l'UTMB® World Series è molto più di una semplice sponsorizzazione; è una testimonianza dell'impegno condiviso a favore di un futuro più sostenibile, accessibile e pieno di avventure. Attraverso il Dacia Ultra Team e la presenza nelle tappe italiane, Dacia non solo promuove uno stile di vita attivo ma si pone anche come punto di riferimento per chi aspira a un'esistenza dinamica, rispettosa dell'ambiente e pienamente in linea con i valori di solidarietà e autenticità.