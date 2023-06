Dacia: riflettori accesi sull’extreme tour 2023

Dacia, il brand più venduto nel mercato auto a privati ad inizio 2023,

continua a evolversi rimanendo fedele ai propri valori ed al proprio business model con oltre il 90% delle vendite sul mercato auto privati.

Dacia, ormai da tempo si contraddistingue per essere un brand ben riconosciuto e apprezzato dai clienti che ricercano in un’autovettura non solo ciò che è veramente essenziale, ma anche un design attrattivo e funzionale.

È quello che in Dacia si chiama ESSENTIAL BUT COOL, uno dei pilastri portanti della filosofia della Marca: un invito a ritrovare cosa è veramente essenziale, vivendo i momenti e gli spazi che più si amano al fianco delle persone care e – perché no - di un compagno di guida affidabile.

Con Dacia scopriamo il valore dell’essenzialità fatto di momenti da condividere con passione: partecipare ad una sessione di allenamento per sentirsi meglio, gustare il proprio piatto preferito o dare libero sfogo alla creatività, pensando a cosa potrebbe migliorare la vita di domani.