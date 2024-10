Dacia rivoluziona il segmento C-SUV con il debutto del Bigster e altre novità al Salone dell’Auto di Parigi 2024

Al Salone dell'Auto di Parigi 2024, Dacia ha presentato una gamma ricca di novità che conferma la sua posizione di leader nel mercato europeo.

Fedele ai suoi valori di semplicità, accessibilità e robustezza, il marchio ha fatto un importante salto di categoria, ampliando la sua offerta con il debutto mondiale del Bigster, un SUV che va ad inserirsi nel segmento C-SUV. Il Bigster segna un passo avanti significativo per Dacia, portando il marchio a competere in un nuovo segmento con un veicolo che incarna lo stile robusto e funzionale tipico del brand.

Nuovo Bigster: l’inedito C-SUV Il protagonista indiscusso dello stand Dacia è stato il Nuovo Bigster, un SUV che unisce praticità e versatilità in una carrozzeria robusta e spaziosa. Con linee essenziali e un design accattivante, il Bigster rimane fedele alla filosofia di Dacia, offrendo il giusto equilibrio tra tecnologia e semplicità. Il nuovo modello è stato concepito per attirare una clientela che cerca un SUV più grande rispetto a quelli già presenti nel segmento B, come il popolare Duster, ma senza rinunciare all'accessibilità che ha reso Dacia un marchio di successo.

Il Bigster, presentato in anteprima mondiale, segna l'ingresso di Dacia in un segmento superiore, mantenendo sempre i valori di robustezza e affidabilità che il brand ha consolidato negli anni. Sarà disponibile con motorizzazioni alternative, con particolare attenzione alle varianti elettriche, in linea con la crescente domanda di mobilità sostenibile.

Nuovo Duster e Spring: conferme nel segmento B Oltre al Bigster, Dacia ha messo in mostra anche la sua gamma attuale, tra cui il Nuovo Duster e la Nuova Spring, due modelli che continuano a raccogliere consensi nel segmento B. Il Duster, da sempre sinonimo di robustezza e affidabilità, si rinnova con caratteristiche tecnologiche avanzate, continuando a essere una scelta ideale per chi cerca un SUV compatto e funzionale.

La Nuova Spring, il primo modello completamente elettrico di Dacia, rappresenta invece il simbolo dell’impegno del marchio verso una mobilità sostenibile e accessibile. Con un'autonomia migliorata e un prezzo competitivo, la Spring continua a essere uno dei modelli EV più venduti nel mercato europeo.

Il prototipo Sandrider: pronto per la Dakar 2025 Un altro highlight dello stand è stato il prototipo Sandrider, che si prepara a partecipare alla leggendaria Dakar nel 2025. Con una livrea definitiva, questo veicolo conferma l'ambizione di Dacia di entrare nel mondo dei rally-raid, con l'intenzione di competere ai massimi livelli del Campionato Mondiale di Rally-Raid.

Il Sandrider è dotato di una serie di innovazioni tecniche che lo rendono adatto ai terreni più impegnativi, confermando l’affidabilità e la versatilità che contraddistinguono i veicoli Dacia.

Innovazioni “smart in stile Dacia” Dacia non si ferma solo ai veicoli, ma punta anche sull’innovazione. Durante il Salone, ha presentato tre innovazioni che evidenziano la capacità del marchio di coniugare tecnologia e semplicità. Il materiale Starkle®, a base di polimeri riciclati, rappresenta un passo importante verso l’ecosostenibilità, riducendo l’impatto ambientale della produzione. La funzione Power to object (V2L) permette invece di utilizzare l’auto come fonte di energia per alimentare dispositivi esterni, offrendo una nuova dimensione di praticità. Infine, il sistema di aggancio YouClip semplifica l’utilizzo di accessori interni, offrendo soluzioni modulari per migliorare la versatilità dell’abitacolo.

Per promuovere l'innovazione e la creatività, Dacia ha lanciato un concorso rivolto ai giovani designer degli istituti RUBIKA Valenciennes, STRATE Sèvres e ENSAAMA Olivier de Serres di Parigi. Gli studenti saranno chiamati a sviluppare nuovi accessori compatibili con il sistema YouClip, con l’obiettivo di esplorare ulteriori soluzioni pratiche e innovative per i veicoli del marchio.

Esperienze immersive e sensoriali al Salone di Parigi Durante tutto il Salone, lo stand Dacia ha offerto ai visitatori un'esperienza immersiva ogni 15 minuti. Animazioni visive e sonore hanno trasformato lo stand in un palcoscenico interattivo, offrendo al pubblico un modo coinvolgente per scoprire i nuovi modelli e le innovazioni del marchio.

Infine, i visitatori possono fare shopping nello store "The Originals Dacia", dove erano disponibili una selezione di prodotti di merchandising legati all’universo del brand.