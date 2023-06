Dacia, si conclude il lungo matrimonio con la Udinese Calcio

Con l'ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso il rapporto tra Dacia e il club friulano.

Un percorso di 13 anni costellato di comuni soddisfazioni che ha visto la quota di mercato Dacia in Italia crescere di oltre 4 punti nel mercato automotive.

La partnership, iniziata nella stagione 2009/10, ha avuto come elemento fondante la consapevolezza di un perfetto parallelo di identità, tra l'Udinese, conosciuta per l'abilità nello scouting che le permette di sfidare alla pari i grandi club, e Dacia, altrettanto capace di rispondere alle reali esigenze dei clienti, offrendo auto essenziali con un perfetto rapporto qualità/prezzo. Una scelta che si è dimostrata vincente, con l'Udinese costantemente in Serie A, spesso qualificata per le competizioni europee e Dacia in continua crescita sul mercato automotive.