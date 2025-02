Dacia Spring brilla al Festival di Sanremo con TV Sorrisi e Canzoni

Dacia Spring arriva a Sanremo e lo fa da protagonista. In occasione del 75° Festival della Canzone Italiana, la city car 100% elettrica di Dacia entra nel cuore dell’evento

attraverso una collaborazione esclusiva con TV Sorrisi e Canzoni, storico punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

Con il suo spirito innovativo e il messaggio di mobilità sostenibile, la nuova Dacia Spring sarà esposta in "Casa Sorrisi", il quartier generale della celebre rivista durante la settimana sanremese, allestito nella prestigiosa Villa Emma dell’Hotel Miramare. Un secondo esemplare sarà inoltre messo a disposizione del team di TV Sorrisi e Canzoni, diventando sponsor tecnico per gli spostamenti ufficiali nella città dei fiori.

Dacia Spring: la rivoluzione della mobilità urbana

Dal suo debutto nel 2021, la Dacia Spring ha conquistato il mercato europeo con oltre 150.000 unità immatricolate, diventando il simbolo di una mobilità accessibile e sostenibile. Oggi, con un nuovo design e dotazioni più avanzate, continua il suo percorso di crescita, offrendo fino a 305 km di autonomia in città e mantenendo un prezzo competitivo.

Il restyling della Spring ha portato uno stile ancora più dinamico e distintivo, grazie alla firma luminosa a LED a forma di “Y” e a una palette di colori che include le nuove tonalità Beige Safari e Brick Red. Anche l’abitacolo è stato rinnovato, con una plancia ridisegnata, un display digitale personalizzabile e un’ergonomia studiata per il massimo comfort.

Tecnologia e sicurezza al servizio della semplicità

Spring non è solo compatta ed ecologica, ma anche pratica e versatile. Con 33 litri di vani portaoggetti interni e un vano extra da 35 litri sotto il cofano, offre uno spazio sorprendente per la sua categoria. Inoltre, l’innovativo sistema YouClip permette di integrare accessori su misura come porta-bevande stampati in 3D e supporti per smartphone.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Spring è dotata di: Frenata automatica d’emergenza - Riconoscimento della segnaletica stradale - Mantenimento della corsia - Chiamata d’emergenza eCall

Con un peso inferiore a una tonnellata e un’efficienza energetica ottimale, la city car elettrica di Dacia assicura fino a 230 km di autonomia in ciclo misto, con una ricarica rapida che porta l’auto all’80% in soli 45 minuti con corrente continua da 30 kW.

Dacia Spring e Sanremo: insieme per un futuro green

Essere partner del Festival di Sanremo significa per Dacia condividere i valori di emozione, innovazione e accessibilità. In un evento che da sempre celebra la cultura e il talento, la Spring rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, dimostrando che il futuro elettrico può essere alla portata di tutti.

Mentre sul palco dell’Ariston si accendono le luci dello spettacolo, sulle strade di Sanremo brilla una nuova protagonista, pronta a conquistare il pubblico con il suo stile, la sua efficienza e il suo spirito rivoluzionario.