Dacia supera il traguardo di 1 milione di veicoli GPL venduti dal 2010

Dal 2010, Dacia ha saputo distinguersi nel panorama automobilistico grazie alla sua offerta di motorizzazioni bifuel benzina/GPL.

A fine luglio 2023, il marchio ha celebrato un traguardo significativo: la vendita del milionesimo veicolo alimentato a GPL. Questo risultato è particolarmente rilevante in Italia, dove la richiesta per veicoli a gas è sempre stata alta, rendendo Dacia leader del segmento.

In Italia, su 1.000.000 di veicoli GPL venduti, ben 370.000 sono stati consegnati a clienti italiani. Un dato impressionante che conferma la crescente popolarità di questa soluzione di mobilità economica e sostenibile. Oggi, ben 3 clienti su 4 scelgono la motorizzazione bifuel, anche se si nota una lenta crescita dell’interesse verso le soluzioni ibride. Tra i modelli più venduti troviamo la Sandero, che rappresenta circa il 50% delle vendite GPL in Italia, e la Duster, che copre un ulteriore 40%.

La tecnologia ECO-G100: vantaggi e prestazioni

Dal 2020, Dacia ha introdotto la motorizzazione bifuel ECO-G100, un motore ottimizzato per il funzionamento a GPL, in grado di offrire maggiore potenza (+10 CV) e coppia (+10 Nm) rispetto alla versione a benzina. Questa tecnologia contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO2 del 10% rispetto ai motori benzina equivalenti, mentre le emissioni di polveri sottili sono ridotte del 90%.

Un altro vantaggio rilevante del motore ECO-G100 è la sua efficienza energetica. Il GPL è infatti uno dei carburanti più economici in Italia, con un costo inferiore alla metà di quello della benzina. Questo consente ai proprietari di veicoli Dacia di risparmiare notevolmente sul carburante, con un risparmio che può ammontare a diverse decine di euro per ogni pieno. Inoltre, grazie ai due serbatoi, uno per la benzina e uno per il GPL, i veicoli Dacia bifuel offrono una maggiore autonomia. Ad esempio, il Nuovo Duster può arrivare a percorrere fino a 1.400 km con entrambi i serbatoi pieni.

Affidabilità e convenienza del GPL

La motorizzazione bifuel benzina/GPL di Dacia è una tecnologia consolidata e affidabile, in produzione da oltre 14 anni. A differenza delle soluzioni aftermarket, i veicoli Dacia a GPL sono dotati di questo sistema direttamente in fabbrica, garantendo così un’integrazione ottimale del motore con il resto del veicolo. Il serbatoio GPL è posizionato nel vano della ruota di scorta, senza compromettere lo spazio del bagagliaio o del serbatoio di benzina. Inoltre, i veicoli a GPL sono garantiti per 3 anni o 100.000 km, come tutti gli altri modelli della gamma Dacia.

Un ulteriore punto di forza è la versatilità del sistema bifuel: i veicoli possono funzionare sia a benzina che a GPL, con il passaggio automatico da un carburante all’altro quando il serbatoio GPL è vuoto, o manualmente su richiesta del conducente. Questo offre ai guidatori una flessibilità di utilizzo e la sicurezza di poter contare sempre su un carburante di riserva.

Dacia continua a rappresentare un punto di riferimento nel mercato dei veicoli a GPL, grazie a soluzioni che coniugano efficienza, convenienza e sostenibilità. La motorizzazione ECO-G100 conferma la capacità del brand di rispondere alle esigenze dei clienti con tecnologie collaudate, vantaggiose dal punto di vista economico e in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Con oltre 1 milione di veicoli venduti, la leadership di Dacia nel segmento bifuel è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni.