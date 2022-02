Debutta in Malesia la nuova Peugeot 2008

Il 21 gennaio scorso, Nuovo PEUGEOT 2008 ha debuttato a Kuala Lumpur, in Malesia.

Questo SUV a vocazione mondiale è prodotto nello stabilimento Stellantis di Gurun, in Malesia, insieme ai SUV 3008 e 5008, che sono già venduti nel paese e sono commercializzati in Cambogia e nelle Filippine dalla fine di gennaio.

Nuovo 2008 “made in Malaysia” rafforza la strategia di internazionalizzazione di PEUGEOT. Incarna i valori del Marchio: Eccellenza, Fascino ed Emozione, in risposta all'entusiasmo dei clienti del Sud Est Asiatico, e contribuisce alle ambizioni industriali e commerciali del gruppo Stellantis nella regione. Dalla sua acquisizione da parte di Stellantis nel novembre 2021, lo stabilimento di Gurun ha fissato norme di sicurezza e qualità elevate e sta aumentando la sua capacità produttiva.

Prima della commercializzazione, Nuovo 2008 è stato sottoposto a più di 200.000 chilometri di test supplementari di durata e affidabilità per affrontare le condizioni climatiche e condizioni stradali particolarmente impegnative della Malesia.

Nuovo 2008 sarà venduto in Malesia da Bernaz Auto Alliance Sdn Bhd, distributore esclusivo di PEUGEOT nel paese.

PEUGEOT 2008 conferma il suo status di SUV internazionale. Già prodotto in Europa a Vigo e in Cina a Wuhan, è ora in produzione nello stabilimento di Gurun in Malesia. Questo stabilimento riflette il dinamismo commerciale di PEUGEOT nel Sud-Est asiatico, i cui clienti apprezzano il suo posizionamento generalista e alto di gamma. Questo stabilimento produce anche i SUV 3008 e 5008 che sono identici alle versioni europee, al pari del design rinnovato nel 2020

Il Gruppo Stellantis ha acquisito la proprietà di NAZA Automotive manufacturing e del suo sito di produzione a Gurun Kedah, Malesia, il 28 ottobre 2021. 170 dipendenti e 50 fornitori locali assicurano l'aumento della produzione dalla fine del 2021.

La produzione di PEUGEOT 2008 nello stabilimento di Gurun ha rappresentato una vera sfida per i team locali di Stellantis, alle prese con la chiusura del sito alla fine del 2021 a causa della pandemia. Hanno collaborato con i team in Europa e in Cina, utilizzando strumenti e metodologie online per rispettare le scadenze di produzione e le rigorose norme di sicurezza, di qualità e dei processi produttivi del Gruppo.

Prima di essere commercializzato in Malesia, Nuovo 2008 è stato sottoposto a una serie di test di durata e di qualità percorrendo più di 200.000 chilometri attraverso i variegati paesaggi del Sud-Est asiatico e in tutte le condizioni climatiche, al fine di offrire prestazioni “best in class”, adeguate alle esigenze dei clienti della regione. Nuovo 2008 è in vendita in Thailandia dalla fine di dicembre 2021. Sarà lanciato in altri paesi del sud-est asiatico nel corso del 2022, sia nella versione con guida a destra che in quella con guida a sinistra.

Nuovo PEUGEOT 2008 è commercializzato in Malesia nell'allestimento Allure, con la motorizzazione benzina 3 cilindri 1.2 PureTech 130 CV abbinata al cambio automatico EAT6, al prezzo di 126.753,00 Ringitts (equivalenti a circa 27.000 Euro IVA inclusa). È disponibile nelle tinte metallizzate Fusion Orange, Grigio Amazonite, Nero Perla e Bianco Madreperla. Viene fornito con un contratto di manutenzione di 3 anni o 60.000 chilometri e una garanzia del costruttore di 5 anni o 100.000 chilometri.

Nuovo PEUGEOT 2008 “Made in Malaysia” riprende fedelmente il design deciso e dinamico delle versioni europee. Presenta la firma a LED verticale nel frontale e i fari con i tre artigli nel frontale e nel posteriore. Il PEUGEOT i-Cockpit® 3D visualizza le informazioni su due livelli nel quadro strumenti sopra il volante compatto, per una maggiore sicurezza e leggibilità. Il touch screen da 7 pollici e i toggles switches (tasti tipo pianoforte) permettono di accedere alle varie funzioni.

Nuovo 2008 è stato presentato ai clienti malesi al 3S Centre di Glemnarie, vicino a Kuala Lumpur. Questa nuova portabandiera della rete Bermaz Auto Alliance ha i colori della nuova identità di PEUGEOT. La concessionaria offre servizi di vendita, post-vendita, ricambi e altri servizi per soddisfare le esigenze dei clienti e dei potenziali tali. Testimonia l'impegno del distributore a sviluppare il marchio PEUGEOT in Malesia e a offrire la migliore esperienza al cliente in ogni fase della vita del veicolo: acquisto, manutenzione e poi sostituzione. Bermaz Auto Alliance Sdn Bhd è distributore esclusivo del marchio in Malesia dal 1° dicembre 2020 e commercializza i modelli 2008, 3008 e 5008.