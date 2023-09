Debutto europeo per le Dodge serie “Last Call”

Il progetto “Last Call” di Dodge, nato come tributo di addio alle versioni HEMI dei modelli Charger e Challenger più caratteristici, prosegue anche in Europa.

Una serie speciale costituita da versioni rivisitate di sette modelli iconici progettate per offrire agli appassionati l’opportunità di acquistare un prodotto assolutamente esclusivo. Dopo la Dodge Challenger Shakedown arrivata a marzo e la Dodge Challenger Black Ghost presentata a maggio, arrivano ora il terzo e il quarto modello dei cinque che il Marchio ha deciso di commercializzare anche in Europa: Dodge Challenger R/T Scat Pack e Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger, una coppia di auto che riporta in auge le note della tradizione “retro” del Marchio.

Dodge Scat Pack Swinger Widebody sui modelli Challenger e Charger

I modelli tre e quattro presentati in Europa si ispirano alla tradizione del Marchio, e strizzano l’occhio allo stile unico della gamma di muscle cars “swinger” lanciata da Dodge tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70. I due modelli originali erano delle vere e proprie icone di stile, che offrivano una grande potenza in un pacchetto compatto e opzioni esclusive, come combinazioni di colori interni/esterni verde su verde, inserti oro ed elementi in legno. Equipaggiate con un motore HEMI V-8 da 6,4 litri con cambio automatico Torqueflite a 8 rapporti capace di erogare 485 CV, tipico delle versioni R/T, le Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger e Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger edizione 2023 traggono ispirazione dal passato, offrendo un look retro degli esterni e degli interni e sfoggiando un carattere esclusivo e divertente come i modelli originari. Solo 55 esemplari di queste due serie speciali super esclusive realizzate in edizione limitata saranno commercializzati in Europa. Entrambi i modelli sono prodotti nella versione Widebody e sono disponibili nelle colorazioni esterne F8 Green e Sublime Green, per ricreare il classico look verde su verde della Swinger.Le due vetture presentano una grafica retro “Swinger” sul parafango posteriore e l’aspetto retro degli esterni e degli interni è caratterizzato da molti dettagli esclusivi comuni: Gold School Scat Pack, grafica retro Swinger sul parafango posteriore, cerchi Gold School 20x11”, freni Brembo neri a sei pistoncini, trame della cornice interna in alluminio simil legno Mod Grain, sedili in nappa/Alcantara con cuciture verdi e logo Dodge Rhombi verde, badge Green Swinger sul quadro strumenti e cuciture interne verdi sulla console e sulle porte.La Dodge Challenger Scat Pack Swinger 2023 si contraddistingue inoltre per la presenza di iconici dettagli stilistici Gold School, quali il badge Challenger e il badge R/T Widebody sulla griglia, la presa Shaker e i badge Bee sui parafanghi.

Serie speciale Dodge “Last Call”: l’ultima corsa di Dodge Charger e Dodge Challenger HEMI

L’esclusiva edizione Last Call rappresenta una rivisitazione di sette modelli iconici che hanno fatto la storia del Marchio: Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost e Challenger SRT Demon 170. Tutti i modelli 2023 si ispirano alle iconiche muscle car del Marchio, richiamandone alla memoria i dettagli più significativi, e presentano una speciale placca commemorativa “Last Call” sotto il cofano che rende ogni esemplare un vero pezzo da collezione. Le targhe riportano nome e silhouette della vettura, oltre alle scritte “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton” a certificarne l’origine. Le due gamme offrono ciascuna 14 opzioni di colore per gli esterni, comprese tre tonalità storiche – B5 Blue, Plum Crazy purple e Sublime green – oltre al popolare e moderno Destroyer Grey. Le vetture sono inoltre arricchite da elementi grafici distintivi sulla carrozzeria.Per celebrare questa edizione speciale in puro stile Dodge, il Marchio ha inoltre ampliato la portata del pacchetto Jailbreak alla Challenger e alla Charger SRT Hellcat da 717 cavalli. Tutto questo per offrire agli appassionati possibilità di customizzazione illimitate nella creazione della propria muscle car, con personalizzazioni uniche in ogni singolo dettaglio.Dodge Europe ha stretto un forte legame con i suoi Partner Commerciali Internazionali ufficiali per portare la Charger e la Challenger nelle mani degli appassionati, attraverso la loro rete ufficiale di vendita al dettaglio con tutti i pacchetti di assistenza e garanzia.