DENZA debutta in Europa: main sponsor del Fuorisalone 2025 e protagonista alla Brera Design Week

DENZA, il marchio automobilistico premium del Gruppo BYD, ha scelto il Fuorisalone 2025 e la prestigiosa Brera Design Week per fare il suo debutto ufficiale in Europa.

Il brand, che unisce tecnologia all’avanguardia, materiali di alta gamma e un design sofisticato, punta a rivoluzionare il concetto di mobilità premium con modelli elettrici innovativi.

Oltre a lanciare i suoi veicoli in uno dei contesti più iconici per il design e l’innovazione, DENZA sarà main sponsor del Fuorisalone di Milano, consolidando così il suo legame con il mondo creativo e con il pubblico internazionale che ogni anno affolla la Design Week.

Un debutto europeo strategico nel cuore del design internazionale

La scelta di Milano per il lancio europeo non è casuale. Il Fuorisalone è uno degli eventi più influenti nel panorama del design e dell’innovazione, attirando ogni anno migliaia di professionisti, creativi e appassionati da tutto il mondo.

DENZA, con il suo posizionamento nel segmento premium delle auto elettriche, si presenta come un marchio capace di unire prestazioni elevate, estetica raffinata e tecnologie all’avanguardia, sfruttando l’ampia esperienza di BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia.

Il debutto alla Brera Design Week sarà l’occasione perfetta per mostrare il design esclusivo dei modelli DENZA e il loro approccio innovativo alla mobilità sostenibile, in un contesto che esalta l’eccellenza creativa e tecnologica.

DENZA: tecnologia premium e visione futuristica della mobilità

DENZA è il risultato della fusione tra il know-how ingegneristico di BYD e un concept di lusso contemporaneo che guarda al futuro. I suoi veicoli si distinguono per l’uso di materiali premium e un design sofisticato, pensati per il segmento alto di gamma. La tecnologia di bordo è all’avanguardia, con soluzioni digitali avanzate per infotainment e connettività, mentre le prestazioni elevate garantiscono una guida dinamica, supportata dall’esperienza di BYD nel settore delle auto elettriche.

L’attenzione alla sostenibilità è un elemento chiave della filosofia di DENZA, che propone soluzioni innovative per un futuro a zero emissioni, senza rinunciare al comfort e alla qualità di un’esperienza di guida premium.

Fuorisalone 2025: il trampolino di lancio per DENZA in Europa

Essere main sponsor del Fuorisalone di Milano rappresenta una scelta strategica per DENZA, che punta a rafforzare la sua immagine nel settore del design e dell’innovazione. Questa partnership permette al marchio di posizionarsi come un attore chiave nel segmento premium, rivolgendosi a un pubblico esigente e attento alle ultime tendenze tecnologiche.

Con il lancio europeo previsto nel 2025, DENZA utilizzerà la Brera Design Week per svelare la sua gamma di veicoli elettrici e anticipare il futuro della mobilità di lusso. Un’opportunità unica per intercettare il pubblico europeo e dimostrare che design, sostenibilità e tecnologia possono coesistere senza compromessi.

DENZA ridefinisce la mobilità premium: appuntamento al Fuorisalone 2025

Il debutto europeo di DENZA segna un momento importante per il brand e per il mercato delle auto elettriche di alta gamma. Con il supporto del Gruppo BYD e una strategia di posizionamento mirata, il marchio si prepara a sfidare i competitor premium in Europa, puntando su design esclusivo, innovazione tecnologica e un’esperienza di guida senza precedenti.

L’appuntamento è al Fuorisalone 2025, dove DENZA presenterà ufficialmente la sua visione della mobilità di lusso, tra avanguardia tecnologica e stile senza tempo.