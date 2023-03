Dodge: arriva in Europa la serie speciale“Last Call”

Dodge saluta i modelli Charger e Challenger HEMI con un progetto in linea con i valori che da sempre contraddistinguono il brand.

Il Marchio americano terminerà infatti la produzione dei due iconici modelli nell’attuale versione entro la fine del 2023 e, per gli ultimi mesi di attività, ha lanciato il tributo “Last Call” che include la serie speciale di veicoli di entrambe le linee. L’edizione che segna la fine di un’era, nel contesto di un percorso di elettrificazione, è stata annunciata ad agosto 2022 e ha cominciato ad esserTitolo 2e commercializzata a novembre dello stesso anno negli Stati Uniti. Adesso Dodge espande questa novità anche all’Europa nell’ambito del piano di evoluzione europeo del Marchio. Il progetto celebra la Last Call attraverso la rivisitazione di modelli iconici della storia del Brand, disponibili in 14 varianti di colore su Charger e altrettante su Challenger. Contestualmente, Dodge espande anche il popolare pacchetto Jailbreak in modo che sia disponibile anche sui modelli Charger e Challenger SRT Hellcat da 717 cavalli.