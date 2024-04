Drivalia Amplia CarCloud alle aziende e introduce la Summer Promo e-Subscript

In un'audace mossa verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore della mobilità, Drivalia ha annunciato l'estensione del suo popolare servizio di abbonamento CarCloud alle aziende,

una novità che promette di trasformare il panorama del noleggio auto in Italia. Tradizionalmente riservato a clienti privati e liberi professionisti, CarCloud si è già affermato come uno dei servizi di abbonamento mensile più apprezzati, con oltre 40.000 utenti attivi.

A partire da oggi, le aziende italiane potranno accedere a una vasta gamma di veicoli attraverso CarCloud, beneficiando di una formula flessibile e senza vincoli di lungo termine, ideale per rispondere a esigenze di mobilità variabili e per testare l'efficienza dei nuovi modelli elettrici senza impegni a lungo termine.

Parallelamente, Drivalia ha lanciato la sua nuova iniziativa Summer Promo e-Subscription, attiva dal 10 aprile al 10 settembre. Questa promozione si concentra sull'incremento dell'adozione di veicoli elettrici, offrendo incentivi significativi, come uno sconto del 30% sulla quota di iscrizione e chilometraggio illimitato. Tra i modelli elettrici disponibili vi sono il XEV YoYo, Fiat 500e, MG4 Electric, e Tesla Model Y, garantendo un'ampia scelta per ogni esigenza aziendale.

Drivalia non si ferma qui: con la formula Be Free Evo, propone un'alternativa altrettanto flessibile ma con un impegno di durata minore, 24 mesi, e possibilità di recedere in qualsiasi momento senza penali. Questa opzione include vetture di punta come Tesla Model Y e Fiat 500e, perfette per chi cerca un'impronta ecologica ridotta e prestazioni elevate.

Con queste iniziative, Drivalia si posiziona come leader nella trasformazione del settore della mobilità, adattandosi rapidamente alle crescenti richieste di soluzioni di mobilità flessibili e sostenibili da parte delle aziende italiane.