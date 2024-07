Drivalia lancia le nuove offerte CarCloud

Drivalia, società di noleggio e mobilità del gruppo CA Auto Bank, continua a rivoluzionare il mercato con il lancio di due nuove formule dell'iconico abbonamento auto CarCloud.

Le nuove opzioni, dedicate ai modelli Volkswagen Polo e Nissan Qashqai, ampliano ulteriormente l'offerta del primo servizio di noleggio auto in abbonamento in Italia.

L’espansione di CarCloud risponde all’evoluzione del mercato della mobilità, dove le soluzioni di “subscription” stanno guadagnando sempre più terreno. Le proiezioni indicano che il mercato europeo degli abbonamenti auto crescerà a un tasso annuo del 32,9% tra il 2022 e il 2030, riflettendo un cambiamento nelle preferenze dei consumatori che cercano flessibilità e convenienza senza l'onere dell'acquisto di un'auto.

Le nuove formule di CarCloud, disponibili con vari allestimenti e motorizzazioni, offrono l’opportunità di guidare modelli molto apprezzati come la Volkswagen Polo e la Nissan Qashqai. L'abbonamento CarCloud è accessibile sia online che presso i Drivalia Mobility Store, ed è pensato per privati, professionisti e aziende. Si può rinnovare fino a 12 mesi senza vincoli temporali o penali.

Per abbonarsi, è sufficiente acquistare un voucher del costo di 199€ per la Volkswagen Polo e 249€ per la Nissan Qashqai, e convertirlo sul sito CarCloud. Una volta attivato l’abbonamento, si può prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno degli store abilitati. I nuovi CarCloud saranno inizialmente disponibili presso gli store di Roma, Milano, Napoli, Torino, Frosinone, Firenze, Pisa, Venezia, Padova, Verona e Bergamo.

Il canone mensile è di 439€ per la Volkswagen Polo e 599€ per la Nissan Qashqai. Questo importo comprende 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per una guida senza preoccupazioni: polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, per i primi tre mesi, sono incluse 24 ore al mese del servizio di car sharing E+Share Drivalia.

“Con queste nuove formule, CarCloud continua a innovare e a rispondere alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni di mobilità flessibili e personalizzate”, ha dichiarato un portavoce di Drivalia. “La nostra offerta permette di godere dei vantaggi della mobilità in abbonamento, eliminando gli oneri legati all'acquisto e alla gestione di un veicolo”.

Drivalia, con questa mossa strategica, consolida la sua posizione di leader nel settore della mobilità in abbonamento, offrendo soluzioni innovative e flessibili che si adattano alle diverse esigenze dei clienti.