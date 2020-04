DS 3 CROSSBACK: il quadro strumenti 100% digitale

DS 3 CROSSBACK centra l’obiettivo trasmettendo da subito un senso di lusso e modernità che è impossibile ritrovare nelle dirette competitor.

Il quadro strumenti completamente digitale permette a chi è al volante di visualizzare le informazioni più importanti sulla guida attraverso un menu a tendina personalizzabile in cinque modalità, e per una lettura ancora più immediata è disponibile, a seconda degli allestimenti, anche un Head Up Display. Il sistema proietta le informazioni essenziali quali velocità, impostazioni del Cruise Control, riconoscimento dei cartelli o assistenza alla guida e navigazione su un visore trasparente direttamente nel campo visivo del conducente. Questo permette di ridurre il rischio di distrazioni, evitando di distogliere lo sguardo dalla strada.

E a completare un interno sì accogliente e lussuoso, ma anche molto tecnologico, il touchscreen HD da 10,3 pollici al centro della plancia, il più grande del segmento, che permette di replicare il contenuto dello smartphone, gestire la navigazione connessa e l’infotainment di ultima generazione.