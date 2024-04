DS Automobiles brilla in Italia a Marzo 2024

Marzo 2024 rappresenta un mese significativo per DS Automobiles sul suolo italiano, testimoniando una crescita notevole del marchio nel segmento delle auto di lusso.

Con una quota di mercato che raggiunge lo 0,5% nelle Passenger Cars, DS Automobiles evidenzia un incremento sia rispetto al mese precedente sia su base annua, segnando un traguardo importante nel consolidamento della sua presenza in Italia.

Al centro di questa performance eccezionale, troviamo l'iconico SUV DS 7, che da solo rappresenta il 70% delle vendite totali del brand, e la berlina media DS 4, che con il 22% delle immatricolazioni dimostra il proprio appeal grazie a un design audace, comfort superiore e prestazioni di spicco, tanto da essere stata nominata "Auto più bella dell'anno 2022". A questi si aggiunge il successo della nuova DS 7 Edit10n Limitée, un'edizione speciale che celebra il decimo anniversario di DS Automobiles, offrendo dettagli esclusivi e le opzioni più richieste direttamente nel prezzo di vendita.

La soddisfazione del cliente emerge come un pilastro della strategia di DS Automobiles, con indici elevatissimi sia nella fase di acquisto che di post-vendita. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno del brand nel porre il cliente al centro di un universo di servizi esclusivi, progettati su misura per offrire un'esperienza di guida senza precedenti in termini di connettività, comfort e raffinatezza.

DS Automobiles continua così il suo percorso iniziato nel 2014, distinguendosi come emblema del lusso e del savoir-faire francese nell'industria automobilistica. Con una gamma che comprende i modelli DS 3, DS 4, DS 7, e l'ammiraglia DS 9, tutti disponibili anche in versione elettrica o ibrida plug-in sotto la firma E-TENSE, DS Automobiles si conferma punto di riferimento per chi cerca un'esperienza di guida esclusiva, unendo qualità artigianale e tecnologia all'avanguardia.

Le parole di Raffaele Russo, Country Manager di DS Automobiles in Italia, riflettono il successo del marchio: “Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti a marzo, che confermano il nostro impegno e la nostra crescita in un mercato esigente come quello italiano. Questo successo è il frutto dell'innovazione e del fascino dei nostri modelli, nonché del lavoro di squadra con le nostre Concessionarie e la fiducia dei nostri Clienti nel marchio DS Automobiles”.

La crescita di DS Automobiles in Italia non è solo un segno di apprezzamento per il design e la tecnologia avanzata, ma anche della passione italiana per il charme e la cultura francese, un connubio vincente che proietta DS Automobiles verso nuovi orizzonti di successo.