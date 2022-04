DS e il Club only You Privilège alla scoperta dei segreti del Louvre

Dalle sale del museo del Louvre di Parigi, si è svoltala conferenza “La piramide del Louvre, storia di uno scandalo”, a cui i clienti DS Automobiles, iscritti al Club Only You Privilège, hanno potuto assistere in modalità digitale.

I relatori hanno raccontato la storia e la progettazione della famosa piramide di vetro che si staglia di fronte all’ingresso del complesso museale, commissionata dal presidente François Mitterrand nel 1983 e inaugurata nel 1989. Una serata alla scoperta dei segreti del monumento: dal progetto, realizzato dall’architetto Ieoh Ming Pei, alla costruzione, dallo scavo delle fondamenta del Louvre medievale, fino alla sua adozione e consacrazione da parte del pubblico francese e internazionale.

La e-conference è solo uno dei tanti eventi riservati ai clienti DS Automobiles. Il Club Only You Privilège vanta, infatti, un’ampia serie di servizi esclusivi e prodotti su misura, legati al mondo DS e al savoir-faire francese di cui il brand si fa portabandiera. Gli aderenti al programma diventano i veri protagonisti di eventi di altissima qualità, tra cui degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche con chef stellati, visite private a musei, relax nelle migliori terme, incontri con maestri artigiani ed eventi automobilistici privati.

Il Club fa parte del programma Only You, attraverso cui DS Automobiles offre ai propri clienti esperienze di livello premium ed esclusive. Iscrivendosi al programma, i clienti possono usufruire di servizi esclusivi come “DS VALET”, un assistente locale che si occupa di offrire assistenza a 360 gradi; “DS DELIVERY VALET”, tramite cui è possibile richiedere il trasporto della propria DS in officina e la riconsegna all'indirizzo scelto; “DS ASSISTANCE”, il supporto di assistenza stradale accessibile tramite il pulsante DS Connect Box, l'app MyDS o via telefono, che mette a disposizione una serie di soluzioni innovative per rendere la mobilità confortevole; e infine “RENT A DS”, il servizio di noleggio auto su misura, qualunque sia la durata o la destinazione, direttamente dall'app MyDS, dal sito o in un DS store.