DS: nuovoN°8 la nuova frontiera della mobilità elettrica arriva in Italia

Il 2025 si apre con un’importante novità nel panorama automobilistico italiano: la presentazione della DS N°8, il primo SUV Coupé 100% elettrico del marchio DS Automobiles.

Il nuovo modello ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles ed è stato prodotto nello storico stabilimento di Melfi, in Italia. Questa vettura rappresenta un passo significativo per Stellantis, segnando l’arrivo di un veicolo di grandi dimensioni esclusivamente elettrico.

Prestazioni e autonomia da record

DS N°8 si distingue per la sua straordinaria autonomia, capace di raggiungere 572 km nella configurazione da 230 CVe fino a 750 km nella versione da 245 CV (ciclo combinato WLTP). Questo la rende ideale anche per i lunghi viaggi in autostrada, permettendo di percorrere oltre 500 km senza necessità di ricarica. Grazie alla disponibilità di versioni a due o quattro ruote motrici, il SUV Coupé garantisce un'esperienza di guida all'insegna del comfort e della sicurezza, incarnando una nuova visione francese del viaggio elettrico.

Omaggio alla storia e innovazione sostenibile

Nel 2025, DS Automobiles celebra anche il 70° anniversario della sua prima vettura, nata nel 1955, con un tributo all’iconico design che ha reso il marchio celebre nel mondo. DS N°8 richiama il passato con linee avveniristiche e utilizza materiali innovativi e riciclati, tra cui l’esclusivo rivestimento in Alcantara® per gli interni. Questa fusione tra heritage e innovazione testimonia l’impegno del brand verso una mobilità sostenibile e responsabile.

Presentazione ufficiale al DS Store di Milano

Il SUV Coupé è stato svelato in Italia presso il DS Store di Milano in Via Gattamelata 41, in un evento esclusivo riservato ai dealer e alla clientela B2B. Durante la presentazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino le caratteristiche del modello e il suo ruolo strategico nella transizione elettrica del marchio.

Un nuovo capitolo per DS Automobiles

Dopo aver festeggiato i dieci anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 2014, DS Automobiles inaugura un nuovo capitolo della sua storia con il lancio della DS N°8, previsto in Italia per metà 2025. Il nuovo SUV Coupé si aggiunge all’attuale gamma composta da DS 3, DS 4 e DS 7, disponibili in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-TENSE.

Con DS N°8, il marchio francese accelera il processo di elettrificazione e si conferma all’avanguardia nel settore automobilistico, con l’obiettivo di diventare protagonista nella transizione energetica. Un’auto che unisce design raffinato, prestazioni avanzate e tecnologia innovativa, ridefinendo gli standard della mobilità elettrica e del lusso sostenibile.